Генпрокуратура направила в суд дело об авиакатастрофе в Шереметьево

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении пилота авиарейса, который загорелся при посадке в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что 5 мая 2019 года командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва — Мурманск принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Около 18:30 по московскому времени пассажирский борт совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево.

В результате возникшего пожара 40 пассажиров и бортпроводник погибли, 10 человек получили вред здоровью различной степени тяжести

"Как установлено органами следствия, причиной катастрофы явилось несоблюдение Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей", — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Денису Евдокимову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к человеческим жертвам и крупному ущербу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Химкинский городской суд Московской области, — добавили в ведомстве.

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