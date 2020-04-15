Сотрудница мэрии Волгодонска попалась на махинациях со школьными обедам

Бывшую главу управления образования Волгодонска обвиняют в махинациях со школьным питанием, из-за чего бюджет города недосчитался 16 миллионов рублей.

Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего начальника управления образования города Волгодонска. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По версии следствия, в 2016 году начальник управления образования города Волгодонска Ростовской области организовала заключение подведомственными ей образовательными учреждениями договоров на поставку продуктов питания по завышенным ценам с аффилированными с ней субъектами предпринимательской деятельности", — сообщили в региональной прокуратуре.

Из-за того, что продукты для школьных обедов покупались по завышенным ценам, бюджету Волгодонска был причинен ущерб в размере свыше 16 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Волгодонской районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

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