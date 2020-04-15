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Источник Правда.Ру

В Югре троих мужчин обвиняют в краже нефтепродуктов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Прокуратурой города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа направлено в суд уголовное дело в отношении троих мужчин за кражу 70 тонн топлива из нефтепровода.

Двое граждан Казахстана и житель Нижневартовска произвели незаконную врезку в нефтепровод и откачали 70 тонн топлива.

"Обвиняемые путем несанкционированного подключения к напорному магистральному нефтепроводу, расположенному вблизи города Мегиона, осуществили откачку сырья массой более 70 тонн стоимостью свыше 1,7 млн рублей", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Топливо мужчины хранили на бывшей заправочной базе грузовой техники.

В дальнейшем они планировали его продать

В ноябре 2019 года злоумышленники были задержаны с поличным во время закачки нефти в полуприцеп-цистерну.

Уголовное дело по статье о краже направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как у жителя Мурома изъяли партию нелегальных сигарет более чем на полмиллиона рублей.

Темы югра полиция нефтепровод
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