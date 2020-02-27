В Йемене на руках у 40-летнего мужа умерла 8-летняя новобрачная девочка

В Йемене умерла восьмилетняя девочка после первой брачной ночи со своим сорокалетним мужем.

Об инциденте написали СМИ Ливана. Сообщается, что в провинции Хард восьмилетнюю девочку выдали замуж за мужчину, который почти в пять раз старшее ее. Ребенок умер после полового контакта от многочисленных внутренних повреждений.

Для Ближнего Востока принудительные браки — норма

По данным Фонда ООН, в регионе в период 2011-2020 годов насильно выдадут или уже выдали замуж более 140 миллионов несовершеннолетних девочек.

Обычай, который, по сути, узаконивает педофилию, беспокоит различные гуманитарные организации. Йеменского "жениха", например, правозащитники требуют арестовать и судить.

В 2009 году в Йемене пытались "протолкнуть" закон, который бы запрещал девушкам до 17 лет выходить замуж. Однако документ раскритиковали консерваторы, назвав его антиисламским.