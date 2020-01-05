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Сильные ветры мешают борьбе с пожарами в Австралии

Происшествия » Глобальные » Стихии

Сильный ветер, изменивший направление, препятствует усилиям пожарных по сдерживанию пламени на юго-востоке Австралии.

Приход южного ветра с мощными порывами ветра до 128 км/ч угрожает распространением и без того огромных пожаров, бушующих в Новом Южном Уэльсе, заявили официальные лица.

В соседнем штате Виктория были развернуты армейские вертолеты для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке огня.

Последствия пожаров

С сентября пожары в Австралии унесли жизни по меньшей мере 23 человек. Более 1200 домов были разрушены, а миллионы гектаров земли сожжены. Хотя основное внимание было сосредоточено на наиболее пострадавшем Новом Южном Уэльсе, каждый штат и территория были затронуты.

Рано утром в воскресенье комиссар пожарной службы Нового Южного Уэльса Шейн Фитцсиммонс заявил, что сотни домов, вероятно, сгорели, в субботних пожарах. Пожарные и спасатели сообщили также, что за ночь пострадали четверо пожарных. Трое пострадали от перегрева и вдыхания дыма, а четвертый получил ожоги рук во время борьбы с огнем в доме.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого жестко критиковали за недостаточные усилия по борьбе с чрезвычайной ситуацией, объявил о развертывании резервных войск в количестве трёх тысяч военнослужащих для оказания помощи в борьбе с пожарами, передаёт "Правда.Ру".

Темы пожары австралия скотт моррисон
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