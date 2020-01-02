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Власти Австралии проводят массовую эвакуацию с курортного побережья

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В пик сезона отпусков десятки тысяч отдыхающих покинули популярные курортные приморские города на восточном побережье Австралии, спасаясь от лесных пожаров.

Резкий скачек температуры и сильный ветр способствовали возникновению более 200 пожаров в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Свыше 50 000 человек там остались без электричества, а в некоторых городах не хватает запасов питьевой воды.

Власти призвали к массовой эвакуации на юго-восточном побережье Австралии, предупреждая, что экстремальный прогноз жары на выходные дни вызовет еще больше пожаров.

Австралийские власти обещают трудные и опасные дни

Правительство штата Новый Южный Уэльс объявило чрезвычайное положение с правом принудительной эвакуации людей, и призывает всех, кто застрял в пробках на дорогах,быть терпеливыми и дождаться помощи. 

- Температура, как ожидается, поднимется выше 40 градусов по Цельсию, в результате чего возобновятся потушенные пожары и возникнут новые. Это будут очень опасные дни. Это будут очень трудные дни", - заметил комиссар местной противопожарной службы Шейн Фитцсиммонс.

Лесные пожары в Австралии в этом сезоне уничтожили уже более 4 миллионов гектаров кустарников и более 1000 домов, в том числе, 381 дом на южном побережье сгорел в пожарах только на этой неделе.

 

 

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