Австралия воспользуется помощью армии перед лицом усиливающихся пожаров

Австралийские военные самолеты и суда будут развернуты для оказания помощи аварийным службам в пострадавших от пожаров штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

Тысячи людей бежали на пляжи в юго-восточных штатах во вторник, когда лесные пожары усилились и отрезали некоторые районы.

Паническая эвакуация

В Маллакуте, штат Виктория, около 4000 человек нашли убежище на побережье.

Смерти ещё двух человек были подтверждены в Новом Южном Уэльсе, в результате чего число погибших в результате пожара достигло 12 человек.

Власти говорят, что четыре человека пропали без вести в Виктории и еще один в Новом Южном Уэльсе.

"У нас есть буквально сотни, тысячи людей вверх и вниз по побережью, укрывающихся на пляжах", — сказал Шейн Фитсиммонс, комиссар сельской пожарной службы.

Помощь вооружённых сил

Премьер-министр Скотт Моррисон и министр обороны Линда Рейнольдс договорились направить военные самолеты и суда по просьбе правительства штата Виктория. Австралийские силы обороны направят вертолеты "Блэк Хоук" и "Чинук", самолеты и военно-морские суда в Викторию и Новый Южный Уэльс, два наиболее пострадавших региона.

Ожидается, что в ближайшие дни военные предоставят гуманитарную помощь и проведут эвакуацию, если это будет необходимо.

США и Канаде также было предложено предоставить "специальные авиационные ресурсы" для оказания помощи.