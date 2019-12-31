Изолированных огнём австралийцев обеспечат едой военные корабли

Тысячи людей в Австралии бежали к морю, чтобы найти убежище от лесных пожаров, приближающихся к побережью.

Между тем официальные лица подтвердили, что еще два человека погибли в результате пожаров в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время известно о 12 смертях, связанных с национальным кризисом лесных пожаров.

Несколько мест отдыха вдоль побережья между Сиднеем и Мельбурном в настоящее время отрезаны пожарными фронтами.

Более десятка "аварийных" пожаров охватывают 500 км протяженностью через два австралийских штата — от Бейтманс-Бей в Новом Южном Уэльсе до Бэрнсдейла в штате Виктория.

Новые жертвы огня

Тела двух мужчин — предположительно отца и сына — были найдены в городе Корбарго в штате Новый Южный Уэльс. Во вторник на главной улице города разгорелось мощное пламя.

Власти заявили, что в регионе пропали еще пять человек: четверо в Виктории и еще один человек в Новом Южном Уэльсе.

Люди в изоляции

Премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс заявил, что военные корабли могут быть призваны для обеспечения продовольствием, водой и электроэнергией жителей отрезанных пожаром городов. Главная дорога в регионе была перекрыта.

"Некоторые из этих изолированных общин могут быть доступны по морю", — сказал он.

Власти призвали людей в регионе — многие из них туристы — оставаться на месте, потому что к понедельнику было слишком поздно и опасно эвакуироваться.

Лесные пожары к северу от этих местностей усилились из-за резкого повышения температуры, ветра и сухих молний.