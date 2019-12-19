Режим чрезвычайной ситуации введён в Австралии из-за рекордной жары

Режим ЧС введён в австралийском Новом Южном Уэльсе. Всю неделю Австралия бьёт температурные рекорды на фоне продолжающихся ленных пожаров.

Во вторник страна пережила самый жаркий день в своей истории, но этот рекорд был снова побит уже на следующий день. В среду температура в среднем достигла почти 42 градусов. В Нулларборе, также в Южной Австралии, в четверг был зарегистрирован рекорд в 49,9 градусов. В ближайшие дни синоптики предсказывают до 45 градусов жары.

Опустошительные пожары

Такая погода не может радовать власти Нового Южного Уэльса, где уже несколько месяцев борются с лесными пожарами. В настоящее время на территории региона бушует около сотни пожаров. Чиновники предупредили, что сочетание высоких температур и сильного ветра может усугубить кризис.

При этом дым пожаров уже окутал Сидней так, что в некоторых районах загрязнение воздуха считается опасным для здоровья. Сотни редких животных гибну в горящем буше, также регулярно поступают сообщения о гражданах, пострадавших от огня. Экстренные службы Австралии призывают население быть готовым к эвакуации.

Что предпринимают власти

Премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян объявила семидневное чрезвычайное положение в связи с прогнозами погоды.

В то же время большое возмущение в социальных сетях вызвал австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, который отправился в зарубежный отпуск во время чрезвычайного положения. По данным местных СМИ, он находится на Гавайях вместе со своей семьей. Около 500 человек в четверг протестовали у его резиденции в Сиднее, требуя действий в связи с климатическими изменениями.