Самый холодный день в истории Дели настал под Новый год

Самый холодный день более чем за столетие зафиксирован в индийской столице Дели на фоне волны сильного похолодания по всей северной части страны.

Густой туман окутал город в понедельник, когда максимальная дневная температура упала до 9,4 °C, а уровень загрязнения достиг максимума.

Дели начал отслеживать температуру в 1901 году, и предыдущий рекорд был установлен на уровне 9,8 °C в январе 2013 года, по данным метеорологического департамента.

Максимальная дневная температура воздуха на большей части севера опустится на 10°C ниже нормы.

Индусы не готовы к холодам

Почти 200 ночлежек в Дели были заполнены, поскольку бездомные города ищут убежище от пронизывающего холода — минимальная температура держалась на уровне 1-3 градуса тепла в течение последних нескольких дней.

В отличие от европейских и американских городов, где большинство зданий оборудовано центральным отоплением, дома в некоторых из самых холодных городов Индии не предназначены для холодных зим.

Спрос на обогреватели растет в преддверии зимних месяцев, когда ритейлеры начинают предлагать скидки. Но миллионы более бедных индийцев, которые не могут себе этого позволить, в конечном итоге полагаются на старомодные методы поддержания тепла дома — такие как бутылки с горячей водой и толстые одеяла. Тяжелые зимние куртки также являются редким зрелищем в Индии, где люди вынуждены обходиться зачастую толстым свитером и шалью.

Холодная погода в сочетании с загрязнением также нарушила праздничные планы многих людей, поскольку 30 поездов и более 450 рейсов в Дели и из Дели были задержаны в понедельник из-за низкой видимости. Несколько рейсов также были отменены.