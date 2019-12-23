Бетоновоз упал в Неву в Санкт-Петербурге

Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге Неву упал грузовик для перевозки бетона.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД северной столицы, бетоновоз сначала врезался в стену здания, а потом рухнул в воду.

ДТП произошло в районе Октябрьской набережной возле дома №16. Сейчас правоохранители ищут водителя грузовика. Его судьба неизвестна.

Информации о пострадавших пока не поступало.