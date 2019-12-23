Бетоновоз упал в Неву в Санкт-Петербурге

Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге Неву упал грузовик для перевозки бетона.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД северной столицы, бетоновоз сначала врезался в стену здания, а потом рухнул в воду.
ДТП произошло в районе Октябрьской набережной возле дома №16. Сейчас правоохранители ищут водителя грузовика. Его судьба неизвестна.
Информации о пострадавших пока не поступало.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.