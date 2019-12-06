В Индии полиция застрелила подозреваемых в резонансном убийстве

Индийские полицейские застрелили подозреваемых в изнасиловании и убийстве девушки-ветеринара, которое взволновало всю страну.

Сожжённое тело девушки было обнаружено 28 ноября. Ветеринар возвращалась с вызова накануне вечером. Она успела позвонить сестра и рассказать, что у её скутера прокололо колесо (теперь следствие предполагает, что преступники сделали это намеренно). Происшествие вызвало волну протестов, полицию обвиняли в неэффективности. Трёх офицеров в итоге временно отстранили от работы.

В итоге четверо подозреваемых были задержаны.

Утром 6 декабря их препроводили на место преступления для проведения следственных действий, передаёт BBC News. Задержанные были без наручников, их сопровождали десятеро вооружённых полицейских. По версии индийской полиции, подозреваемые начали отбиваться от конвоиров, кидая в тех камни и палки, а затем завладели оружием двоих полицейских. Правоохранители предложили им сдаться, но мужчины продолжали угрожать оружием, и полиция была вынуждена застрелить всех четверых на месте.

Сообщение о смерти подозреваемых вызвало ликование в соцсетях и в целом встретило полное общественное одобрение индийцев. Мать погибшей заявила, что теперь душа её дочери успокоится, и оценила произошедшее как восстановление справедливости. Она также добавила, что законы о сексуальном насилии и домогательствах должны стать строже.

"Мужчины должны бояться даже пялиться на женщин — потому что это должно стать наказуемым", — заявила мать покойной.

Однако правозащитные организации выразили сомнения в версии полиции и уже заявили, что самосуд не поможет решить проблему безопасности женщин.

В среду "Правда.Ру" писала об инспекторе ДПС из Ростовской области, который застрелил угрожавшего ему пистолетом прохожего.