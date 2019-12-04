60-тонный лесовоз обрушил мост через речку в Иркутской области

4 декабря мост через речку Макаровка, являющийся часть автодороги Иркутск — Киренск, обрушился в тот момент, когда по нему проезжал большегруз.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, масса фуры вместе с полуприцепом, груженым лесом, была более 60 тонн. А максимальная нагрузка, на которую рассчитана конструкция моста — 20 тонн.

Сейчас на месте обрушения моста работают сотрудники "Автодора" — в ведении именно этой компании находится мост. 13 человек и шесть спецмашин занимаются оборудованием временной ледовой переправы для легковушек. И, наверное, на все лады ругают водителя фуры, который не обратил внимания — или не посчитал нужным обратить — на предупреждающий знак и лишил других водителей возможности проехать по этому участку дороги.

Руководство Иркутск-автодора пообещало, что для грузовиков тоже будет построена временная дорога по льду Макаровки, но чуть позже.

Пока же возле рухнувшего моста будут дежурить сотрудники МЧС и ГИБДД. Чтоб, как они говорят, "никому из шоферов грузовых машин в голову не взбрело на лед выехать, чтоб на тот берег в обход моста попасть".