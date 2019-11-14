Пятиклассник умер в коридоре хабаровской школы

Сегодня утром в школе № 58 в Хабаровске умер 11-летний мальчик, ученик 5-го класса.
О трагедии сообщает издание АиФ — Хабаровск.
По имеющейся информации, мальчику стало плохо перед началом уроков. Он упал в рекреации и стал биться в конвульсиях.
Один из родителей пытался оказаться ребёнку первую помощь, но, к сожалению, ученик умер до прибытия бригады "скорой помощи".
Медики приехали в школу через 15 минут после вызова, но помочь уже ничем не могли. Предположительно, у ребёнка случился эпилептический приступ.
Комментарий случившегося уже дала и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Филимончикова.
"Как нами установлено, ребёнок регулярно проходил профилактические осмотры. Последнее обращение в поликлинику зафиксировано в марте 2019 года. Дополнительных обращений родителей, которые вызывали бы у них подозрения по здоровью ребёнка, не было", — сказала чиновница.
На месте сейчас работают сотрудники Следственного комитета. Выясняются все обстоятельства происшествия и изымаются необходимые документы.
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