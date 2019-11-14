Подробности о последствиях стрельбы в колледже Благовещенска

Сегодня к наряду ГИБДД подбежал молодой человек и рассказал, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Когда инспекторы поднялись на второй этаж, увидели гражданина с оружием, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Амурской области.

Там подчеркнули, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону сотрудников ДПС, те открыли ответный огонь. Стрелка блокировали в одной из аудиторий, а учащихся эвакуировали.

"На месте происшествия были найдены тела двух молодых, в том числе, осуществлявшего стрельбу", — отметили в полиции.

Как сообщают правоохранители, стрелок покончил с собой. В результате стрельбы еще трое студентов были ранены.

Об их состоянии рассказали сотрудники областной детской больницы, куда ребят доставили бригады Скорой.

Один из подростков был госпитализирован с огнестрельной раной шеи и плеча, а второй — с огнестрельным ранением третьей верхней части бедра. Оба пациента 2002 года рождения сейчас ими занимаются врачи.

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа, заявили в полиции. Охотничье ружье ИЖ-81, из которого стрелял преступник, было официально на него зарегистрировано.

Телеграмм-канал Mash сообщает, что нападавший — 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин. Якобы он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. Второй погибший — однокурсник Засорина Алексей Голубничий.

Следственный комитет возбудил по факту стрельбы уголовное дело по статье "убийство, совершенное из хулиганских побуждений".

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь и поддержку. "Мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", — написал он в своем инстаграме.

Напомним, что, как сообщала сегодня Правда. ру, в Благовещенске студент — четверокурсник колледжа открыл стрельбу в здании учебного заведения. Как рассказали студенты, находившиеся в той самой аудитории, парень вошел в нее со словами: "Вы все меня достали" и открыл огонь.

Фото: vc.com