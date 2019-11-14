Следователи Крыма разбираются в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы в лагере "Артек".
Девочка приехала на отдых из Махачкалы. 13 ноября её нашли мёртвой в постели.
По предварительной информации, накануне вечером школьница легла спать, а утром в среду была обнаружена мертвой, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Также проводятся экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней. Воспитанников и сотрудников лагеря ждут допросы.
Девочке было 15 лет. Поездка в "Артек" была для нее не первой. В прошлый раз все прошло хорошо. В этот тоже ничего не предвещало плохого — согласно документам, подросток был здоров, хронических заболеваний не имел. Во всяком случае, так заявили в Минобрнауки республики Дагестан, сообщает "КП — Северный Кавказ".
Как стало известно сегодня, дальнейшее тщательное расследование обстоятельств гибели ребенка поручено Главному следственному управлению СК России.
Работа международного детского центра "Артек" после смерти девочки из Махачкалы продолжается, сообщили в пресс-службе лагеря.
С начала осени 2019 года это уже второй случай смерти ребенка, который отдыхал в "Артеке". 11 октября от пневмонии в Ялтинской больнице умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.