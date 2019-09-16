Жительница США испугалась приснившихся грабителей и проглотила кольцо

Жительница Калифорнии, США, увидела во сне бегущих за ней грабителей и спрятала обручальное кольцо во рту — чтобы злоумышленники его у нее не украли.

О любопытном инциденте пишет британский таблоид The Daily Star, сообщает агентство новостей РИА.

Проснувшись с утра, 29-летняя американка не смогла найти драгоценность и поняла, что проглотила золотое украшение с бриллиантом. Когда она рассказала о случившемся жениху, тот долго не мог поверить ей, но все же отвез ее в больницу.

Медики сделали рентген и выяснили, что кольцо уже оказалось в желудке девушки. Врачи не стали ждать когда украшение выйдет естественным путем и воспользовались эндоскопом.

Сообщается, что процедура прошла без осложнений.