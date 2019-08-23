На Крымском мосту спилили первый появившийся там свадебный замок

Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.

Об этом сообщили специалисты информационного центра "Крымский мост".

Согласно предоставленной информации, замок с барьерного ограждения необходимо было убрать в целях соблюдения норм безопасности на мосту.

Напомним, что так называемый "Замок любви" представляет собой висячий замок, который воплощает в себе чувства молодоженов друг к другу и выступает символов их любви и верности.