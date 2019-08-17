Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в результате аварии с автобусом в Перми выросло до 32 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Среди пострадавших десять детей: состояние девяти из них оценивается как средний тяжести, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Травмы получили 22 взрослых пассажира, пять из которых - в тяжелом состоянии. Погиб один человек.

"Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу № 4, Пермскую краевую клиническую больницу", - отмечают в ведомстве.

По факту произошедшего управление Следственного комитета на Пермской области проведет проверку. По предварительным данным, водитель автобуса, в салоне которого находились 59 человек, потерял управление из-за неисправности транспортного средства и врезался в стену здания.