Военнослужащих из Великобритании задержали за нарушение общественного порядка в Паланге, Литва.
Восемь британских солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт между собой на одной из центральных улиц курортного городка.
По факту инцидента составлен протокол. Дальнейшим расследованием произошедшего займется военная полиция.
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Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.