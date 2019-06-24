В Литве за нарушение общественного порядка задержали британских солдат

Военнослужащих из Великобритании задержали за нарушение общественного порядка в Паланге, Литва.

Восемь британских солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт между собой на одной из центральных улиц курортного городка.

По факту инцидента составлен протокол. Дальнейшим расследованием произошедшего займется военная полиция.