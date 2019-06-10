Эксперты не обнаружили наркотиков в биологических следах Голунова

Первые анализы биологических следов арестованного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова не выявили наркотиков. Об этом сообщил штатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.



Голунов дал интервью «Дежурной части» / Новости от 09.06.2019 14:16

"На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

По словам главы международной правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, на смывах с ладоней и срезах ногтей, взятых у журналиста, также не обнаружили следов наркотиков.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. По версии следствия, журналист пытался сбыть наркотики в крупном размере. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

На суде корреспондент "Медузы" заявил, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых он неоднократно получал угрозы.

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