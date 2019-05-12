Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Sukhoi Superjet 100

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту Шереметьево рассматривает недостаточную подготовку экипажа к управлению лайнером в ручном режиме в качестве одной из версий трагедии.
"Рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в ручном режиме", - пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника агентства, самолет перешел в ручной режим управления после того, как в него попала молния. Из-за короткого замыкания перестали работать автоматические системы управления лайнером. В настоящее время комиссия продолжает свою работу по установлению причин катастрофы.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел 5 мая из Москвы в Мурманск, однако через полчаса запросил разрешение вернуться в Шереметьево. Во время аварийной посадки самолет загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, десять пострадавших доставили в больницы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ошибка пилотов является основной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100. Пилоты превысили скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию шасси со взлетно-посадочной полосой и "отскокам".
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