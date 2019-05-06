В гибели пассажиров SSJ-100 виноваты люди, пытавшиеся спасти свой багаж - источник

Источник сообщил, что пассажиры горящего SSJ-100 не могли выбраться из хвостовой части самолета из-за людей, которые в спешке забирали свой багаж с полок. Об этом свидетельствуют показания пассажиров самолета. После неудачного приземления и удара об посадочную полосу, пассажиры стали забирать личные вещи с верхних полок.
Источник отметил, что экипаж самолета всегда инструктирует пассажиров перед вылетом о правилах поведения в непредвиденных ситуациях. Но паника оказалась слишком большой, чтобы пассажиры смогли удержать себя в руках.
На появившихся видеозаписях эвакуации видно, как пассажиры покидают горящий самолет с ручной кладью. После трагедии, которая унесла жизни 41 человека, глава «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов призвал авиакомпании ввести блокировку верхних полок ручной клади при взлете и посадке самолета.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возгорании самолета SSJ-100 в Шереметьево, который должен был вылететь в Мурманск, однако сразу после взлета аварийно сел в аэропорту.
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