Шереметьево и "Аэрофлот" проверят после катастрофы Superjet

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет внеплановую проверку столичного аэропорта Шереметьево, авиакомпании "Аэрофлот" и государственной корпорации по ОрВД после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100.
Как уточняет пресс-служба ведомства, в ходе проверки будет установлено, соблюдались ли нормы воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов.
Напомним, самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в Шереметьево накануне днем. Рейс вылетел из Москвы в Мурманск, однако затем запросил разрешение вернуться в аэропорт из-за технической неисправности.
Как сообщает агентство "РБК" со ссылкой на собственный источник, экстренная посадка была вынужденной мерой. Самолет провел в воздухе только порядка 20 минут. Совершать же маневры в небе над Москвой, в условиях отсутствия связи с диспетчерами, было опасно.
При посадке самолет трижды ударился о землю, топливо из баков вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа "Суперджета". При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.
По последним данным, в результате происшествия погибли 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 пассажиров и членов экипажа. В больницах Москвы находятся шесть пострадавших.
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