SSJ-100 загорелся в Шереметьево из-за неисправности электрооборудования

Спасатели потушили SSJ-100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за пожара. По информации спасателей, все 78 пассажиров были эвакуированы из горящего самолета. Шесть человек получили ожоги и травмы при посадке самолета.



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Также источники сообщают, что предварительной причиной возгорания SSJ-100 считают неисправность в электрооборудовании.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что SSJ-100, вылетевший в Мурманск подал сигнал бедствия сразу после взлета, а затем запросил аварийную посадку.

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