Основной версией крушения Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве стала ошибка пилотов

Ошибка пилотов является основной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьеве. Пилоты превысили скорость снижения лайнера, что привело к жесткому касанию шасси со взлетно-посадочной полосой и "отскокам".



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Как сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к расследованию источники, к авиакатастрофе привела череда грубых ошибок экипажа воздушного судна. Первая из которых была связана с решением летчиков лететь через грозовой фронт. Затем, после попадания молнии и отключения бортовой автоматики, пилоты решили приземлиться вместо того, чтобы выжечь лишнее топливо и не садиться с максимальной массой.

По словам источника, в процессе приземления экипаж "Суперджета" продемонстрировал слабую подготовку и не сумел правильно зайти на посадку в ручном режиме. Самолет совершил "отскоки", в результате которых стойки шасси пробили топливные баки, что привело к последующему возгоранию лайнера.

Издание обращает внимание на то, что выбраться из горящего самолета удалось только тем пассажирам, которые сидели на первых рядах кресел. Остальные получили серьезные травмы еще во время "отскоков" и не смогли самостоятельно выбраться из салона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ространснадзор проведет внеплановую проверку столичного аэропорта Шереметьево, авиакомпании "Аэрофлот" и государственной корпорации по ОрВД после крушения самолета Sukhoi Superjet 100. В результате трагедии погибли 41 человек. Всего на борту самолета находились 78 пассажиров и членов экипажа.

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