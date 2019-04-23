Скрипку стоимостью 1 миллион рублей украли у артистки ансамбля ФСБ

В одном из салонов связи Москвы злоумышленник обокрал скрипачку Центрального пограничного ансамбля ФСБ.
Грабитель завладел инструментом стоимостью более 1 миллиона рублей. Бандита удалось задержать.
Инцидент произошёл вечером 22 апреля на 1-й улице Буховоста, д. 22. Поиск и арест вора занял у полиции всего 15 минут.
Грабителем оказался мужчина 1972 года рождения. Инструмент уже возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело.
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