Скрипку стоимостью 1 миллион рублей украли у артистки ансамбля ФСБ

В одном из салонов связи Москвы злоумышленник обокрал скрипачку Центрального пограничного ансамбля ФСБ.



Оркестр столичной полиции устроил новогодний флешмоб в аэропорту «Внуково» / Новости от 26.12.2018 17:38

Грабитель завладел инструментом стоимостью более 1 миллиона рублей. Бандита удалось задержать.

Инцидент произошёл вечером 22 апреля на 1-й улице Буховоста, д. 22. Поиск и арест вора занял у полиции всего 15 минут.

Грабителем оказался мужчина 1972 года рождения. Инструмент уже возвращён владелице. Возбуждено уголовное дело.

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