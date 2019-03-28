Звезды мюзиклов из России и США образуют рок-братство в Москве

7 апреля в Известия Hall состоится третий концерт проекта Ивана Ожогина и Дрю Сэрича "Братья по музыке". "Не противостояние, а исключительная синергия двух стран — России и США — на одной сцене", — объясняют музыканты название и концепцию шоу.

В программе "братьев": рок-кавер-версии на мировые хиты, узнаваемые с первых нот, и арии из легендарных мюзиклов, музыкальные экспромты и сюрпризы, общение со зрителями и много интернационального юмора. За вокалистами — театрально-симфонический оркестр Stage Orchestra под управлением двукратного обладателя национальной премии "Музыкальное сердце театра", композитора и дирижера Евгения Загота.

Иван Ожогин и Дрю Сэрич — титулованные звезды мюзиклов в России, Европе и на Бродвее. В арсенале артистов лучшие роли в этом жанре: "Призрак Оперы", "Бал вампиров", "Иисус Христос суперзвезда", "Рокки, "Отверженные", подтвержденные наградами престижных театральных премий.

Начало: 19:00

Адрес: Пушкинская пл., 5, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская

Афиша: https://izvestiya-hall.ru/concerts/events/bratya_po_muzyke/