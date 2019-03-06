КДС: танцующий симфонический оркестр покажет крылья грифона

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA" представляет новое Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ", программа "Крылья грифона" в Государственном Кремлевском Дворце 31 марта 2019 года.

Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA" исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!

В новом шоу музыканты "CONCORD ORCHESTRA" в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции. Костюмы для участников шоу — созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда CONCORD ORCHESTRA.

Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене. Уникальные видеоинсталляции и световые эффекты создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ" в исполнении "CONCORD ORCHESTRA"

Программа: Крылья грифона

31 марта, 18:00

Государственный Кремлевский Дворец