КДС: танцующий симфонический оркестр покажет крылья грифона

Первый в мире танцующий Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA" представляет новое Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ", программа "Крылья грифона" в Государственном Кремлевском Дворце 31 марта 2019 года.
Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра "CONCORD ORCHESTRA" исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!
В новом шоу музыканты "CONCORD ORCHESTRA" в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции. Костюмы для участников шоу — созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда CONCORD ORCHESTRA.
Музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене. Уникальные видеоинсталляции и световые эффекты создают атмосферу и делают шоу фееричным.
Шоу "Симфонические РОК-ХИТЫ" в исполнении "CONCORD ORCHESTRA"
Программа: Крылья грифона
31 марта, 18:00
Государственный Кремлевский Дворец
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