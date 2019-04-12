Дирижер оркестра из США создал подборку музыки для бездомных животных

Дирижер Филадельфийского симфонического оркестра Яник Нейзи-Сейген создал подборку классических музыкальных произведений для бездомных собак и кошек, сообщает пресс-служба оркестра.
По его словам, он наблюдал за тем, как его питомцы реагируют на классическую музыку. "Это вдохновило меня, и я попытался создать успокаивающую атмосферу для бездомных животных", - сказал дирижер.
Подборка включает в себя 326 произведений, общая продолжительность которых составляет 34 часа. Свой плейлист Нейзи-Сейген приурочил к Национальному дню домашних животных, прошедшему в США 11 апреля. Презентация подборки прошла в одном из приютов для домашних животных штата Пенсильвания.
"Я не мог удержаться от возможности объединить мою любовь к музыке с моей любовью к животным. Я хотел внести свою лепту и поднять настроение обитателям приюта, пока они ждут своих любящих хозяев", - добавил дирижер.
В пресс-службе оркестра добавляют, что последние научные исследования показали благотворное влияние классической музыки на многих животных. Подборка доступна на сервисах потокового аудио Apple Music и Spotify.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что особая структура мозга объясняет появление "мурашек" на коже во время прослушивания музыки. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.
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