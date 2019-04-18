Полиция Москвы поставила на учет поклонницу "керченского стрелка"

Сотрудники ФСБ обнаружили в Москве 16-летнюю школьницу, которая поделилась в социальной сети планами устроить расстрел своих одноклассников. Девушка созналась, что ей нравится "керченский стрелок" Владислав Росляков.
С одноклассниками у школьницы не складывались отношения несколько лет. Они придирались к девочке из-за ее якобы не модной одежды, а однажды сильно избили, после чего девочка оказалась в больнице. Ситуацию усугубила сложная ситуация в семье — откровенного общения не получалось ни с мамой, ни с отчимом.
Обнаружив в одной из соцсетей группу, посвященную расстрелу в американской школе, девочка вступила в переписку с ее участницами. Им она сообщила, что как только станет совершеннолетней попытается получить оружие.
По словам школьницы, ее разговоры в соцсети о планах совершить преступление не были серьезными. Тем не менее, после того как об этом общении стало известно правоохранительным органам, сотрудники ФСБ и полицейские устроили целую контртеррористическую операцию, в которой приняли участие 11 силовиков. В квартиру предполагаемой злоумышленницы они нагрянули 17 апреля.
Девочку и ее мать поставили на учет в правоохранительных органах. Родительница рассказала газете "Московский комсомолец", что считает себя виновной лишь в том, что не уделяла дочери достаточного внимания из-за нехватки времени.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в соцсетях обнаружилось немало девушек, которым понравились внешность и походка Владислава Рослякова.
Источник фото: pxhere.com
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