Полиция Москвы поставила на учет поклонницу "керченского стрелка"

Сотрудники ФСБ обнаружили в Москве 16-летнюю школьницу, которая поделилась в социальной сети планами устроить расстрел своих одноклассников. Девушка созналась, что ей нравится "керченский стрелок" Владислав Росляков.



Психолог оценила керченского стрелка / Новости от 18.10.2018 19:04

С одноклассниками у школьницы не складывались отношения несколько лет. Они придирались к девочке из-за ее якобы не модной одежды, а однажды сильно избили, после чего девочка оказалась в больнице. Ситуацию усугубила сложная ситуация в семье — откровенного общения не получалось ни с мамой, ни с отчимом.

Обнаружив в одной из соцсетей группу, посвященную расстрелу в американской школе, девочка вступила в переписку с ее участницами. Им она сообщила, что как только станет совершеннолетней попытается получить оружие.

По словам школьницы, ее разговоры в соцсети о планах совершить преступление не были серьезными. Тем не менее, после того как об этом общении стало известно правоохранительным органам, сотрудники ФСБ и полицейские устроили целую контртеррористическую операцию, в которой приняли участие 11 силовиков. В квартиру предполагаемой злоумышленницы они нагрянули 17 апреля.

Девочку и ее мать поставили на учет в правоохранительных органах. Родительница рассказала газете "Московский комсомолец", что считает себя виновной лишь в том, что не уделяла дочери достаточного внимания из-за нехватки времени.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в соцсетях обнаружилось немало девушек, которым понравились внешность и походка Владислава Рослякова.

Источник фото: pxhere.com

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