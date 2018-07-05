Это вам не "Новичок": в центре Европы похищен яд кураре

В среду рано утром из музея Германа Бургаве в Лейдене украли небольшой сосуд со смертельным ядом кураре. Поиском отравляющего вещества уже занялась полиция.

Сотрудники правоохранительных органов предупреждают: любой, кто найдет похожую бутылку, ни в коем случае не должен прикасаться к ней.

Яд был украден из музейного сейфа. Сосуд выглядит как небольшая стеклянная бутылка с красной крышкой. Внутри нее находится черный кубик, напоминающий сахарный, но немного меньше его по размерам.

Как сообщают местные СМИ, кураре использовали для охоты коренные племена. Также вещество используется во время эвтаназии.

Пока непонятно, было ли украдено что-то еще из музея.

Полиция продолжает поиск яда в срочном порядке.