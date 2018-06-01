Учитель труда уволился после известия, что он устанавливал видеокамеры в школьных туалетах

Учитель труда уволился из школы после того, как его заподозрили в установке камер в дамской комнате. Инцидент произошел в Усть-Куломском районе Коми.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обвинение мужчине пока не предъявлено, однако он находится под подпиской о невыезде.

Администрация школы пытается отгородиться от назревающего скандала, утверждая, что экс-учитель предоставил справку от врачей. На основании этого руководство учебного заведения не могло сомневаться в физическом и психическом здоровье сотрудника.

Правоохранительные органы, желая соблюсти права несовершеннолетних, чьи интересы были задеты, а также храня тайну следствия, информацию не предоставляют.