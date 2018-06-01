В США на пляже полицейские избили девушку. Видео

В сети появилось ужасное видео избиения полицейским молодой девушки на пляже.



Видео избиения полицейскими девушки на пляже

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что полицейский бросает молодую женщину на землю на пляже, несколько раз бьет ее по голове, а затем душит, несмотря на массу свидетелей, в том числе маленьких детей.

Инцидент произошел в воскресенье днем и был опубликован в Twitter пользователем Лекси Хьюиттом с подписью: "Я спал на пляже, и проснулся от этого. Я не могу в это поверить."

Позже видео было загружено в Facebook 20-летней Эмили Вайнман. Девушка утверждала, что это она попала на видео, а инцидент начался, когда она была на пляже со своей семьей.

По словам Вайнман, два офицера подошли к ней с требованием назвать возраст и признаться в том, что она выпила.

Согласно сообщению NJ Advance Media, девушка прошла тест алкотестера, но один из офицеров последовал за ней и угрожал арестовать.

В отчете CBS Philly утверждалось, что, по словам сотрудников полиции, Вайнман была "несовершеннолетней и пьяной на пляже и отказалась предоставить полиции свое удостоверение личности". Затем она якобы пнула офицера в пах и убежала.

Департамент полиции Уайлдвуда опубликовал заявление о том, что по данному инциденту было начато внутреннее разбирательство и что причастные к нему сотрудники "переведены на административную службу до завершения всестороннего и тщательного расследования."