Мифы и правда о русалках

Что получится, если сварить русалку: мясной бульон или уха? А если серьезно, откуда к людям пришла идея соединить в единое целое два столь разнородных существа? Существовали ли русалки и водяные на самом деле? Или это чистой воды фантазия? Попробуем во всем этом разобраться.

Феномен русалок в разных культурах

Большая часть поверхности Земли покрыта водой, вот и водятся в многочисленных реках, озерах, морях и океанах разные диковинные существа. Древние греки не только населили свои водоемы наядами, сама богиня красоты Афродита вышла из пены морской. Красавица Лакшми, супруга Вишну, также родилась в волнах Млечного пути.

"Истории о морских девах и мужах — людях с рыбьими хвостами вместо ног — появились в древности и распространились повсеместно, — пишет Натан Слифкин в своей книге "Священные чудовища. Загадочные и мифические существа из Писания, Талмуда и мидрашей". — Известно множество изображений и историй о них в литературе, искусстве, предметах древнего мира. Морских дев называли разными именами, например шелки, тритоны, ундины, мелузины, морганы, корриганы, лорелеи, русалки, наяды, нереиды, нингё, никсы, но чаще всего — сиренами. Возможно, в Писании упоминаются морские девы; не столько в смысле фактического существа, сколько в смысле идола в виде русалки".

Слифкин также сообщает:

"Существует несколько подробных рассуждений о сиренах в раввинистической литературе. Но есть ли на свете такое существо? Колумб в свое время отметил, что видел подобных животных у берегов Гвинеи в Западной Африке. Широко распространено мнение, что эти животные и сформировали основу легенд о русалках и сиренах. Это ламантины и дюгони, которых зоология относит к отряду сирен. Русалка, то есть получеловек-полурыба, биологически существовать не может, а вот представитель семейства тюленей или ламантинов с несколько более человекоподобными руками и чертами "лица" — вполне. Есть мнение, что легенда о русалках полностью основана на ламантинах и дюгонях. Однако это маловероятно, ведь рассказы о морских девах распространены и в тех регионах, где представители отряда сирен не обитают, например, на Британских островах и в Скандинавии".

Обратимся же к славянским исследователям феномена русалок. Одни из них полагают, что русалки — души умерших людей, а их название — отблеск языческих поминальных дней, известных в Греции как розалии. Есть другое мнение: русалки — божества водные, имя их происходит от предполагаемого общеславянского слова "руса", обозначающего реку и звучащего теперь в слове русло. По еще одному толкованию, русалки живут в воде, но их начальной стихией был свет; название этих полубогинь происходит от слова "русый" через форму "русло". Наконец, существование русалки как женского божества полностью отрицается: русалка — так же, как и русалии, — название праздника Святой Троицы, слившегося позднее с языческими обрядами.

История о русалке 1830 года

Самая поразительная история о русалке произошла в 1830 году на острове Бенбекьюла в архипелаге Внешних Гебрид у северо-западного побережья Шотландии. Британский собиратель фольклора Александр Кармайкл услышал эту историю, по его словам, от "еще живых очевидцев, которые прикасались к этому любопытному существу". В его Carmina Gadelica (1900) написано, что когда местные жители резали водоросли на побережье Скейр-на-Духаг в Гримнисе, кто-то из них заметил небольшое существо, похожее на женщину, которое плескалось в море всего в нескольких шагах. Мужчины попытались поймать существо, но оно отплыло. Дети стали кидать в него камни. Один камень попал в спину, и оно скрылось под водой. Несколько дней спустя безжизненное тело существа выбросило на берег.

Кармайкл сообщает:

"Верхняя часть существа была размером с упитанного ребенка лет трех-четырех с ненормально развитыми грудями. Волосы длинные, темные и блестящие, кожа белая, мягкая и нежная. Нижняя часть походила на лосося, только без чешуи. Толпы народу стекались посмотреть на диковинное животное, многие приходили издалека, и все единодушно решили, что наконец-то им довелось увидеть русалку".

Местный землевладелец и шериф округа Данкан Шоу приказал изготовить гроб и саван для русалки, которую похоронили в присутствии многих людей.

"Любопытно, что чем ближе к нам по времени рассказы о русалках, тем они подробнее и обстоятельнее. Если бы русалки были просто выдуманы, следовало бы ожидать обратного. Отдельные истории из прошлого века или примерного того времени производят такое впечатление достоверности, которое может пошатнуть даже самый закаленный скептицизм", — пишет Питер Костелло.

Другие истории о русалках

В 1600-х годах в Голландии якобы выловили русалку, которая приплыла через дамбу и при этом получила ранения. После выздоровления она выучилась голландскому языку, стала помогать по хозяйству и даже приняла католичество.

Отвратительного вида русалку привез из Ост-Индии капитан американского торгового судна Сэмюэл Барретт Идс. Купцы, продавшие ее капитану, утверждали, что приобрели ее у японского рыбака. Капитан Идс продал свой корабль, чтобы купить диковину. В 1822 году он привез ее в Лондон на потеху публике. В журнале Gentleman's Magazine была напечатана статья доктора Риза Прайса, который тщательно исследовал эту русалку. Она была длиной около 86 сантиметров и имела изогнутый хвост, уродливую голову размером с голову двухлетнего ребенка, половину которой покрывали черные волосы; челюсти сильно выдавались вперед. Между верхней частью туловища и чешуйчатым рыбьим хвостом не было видимого шва.

Несмотря на неплохой доход от выставленной в балагане русалки, капитан Идс попросил сэра Эверарда Хоума, анатома, подтвердить ее подлинность. Осмотрев находку, ассистент сэра Хоума распознал в ней подделку: череп и торс взяты от орангутана, челюсти и зубы — от бабуина, хвост изображало туловище крупного лосося. Человекоподобный нос и уши были сделаны из складок кожи, глаза и когти — искусственные. Кости предплечий были отпилены под кожей, чтобы придать им пропорции человеческих рук. А чтобы растянуть туловище рыбы и подогнать его под размер торса орангутана, был использован обруч, и шов между двумя половинами скрывался в кожной складке. Кожа рыбы была натянута на позвоночник орангутана, дабы произвести впечатление непрерывного позвоночного столба от туловища до рыбьего хвоста. Умельцы из Японии или Ост-Индии производили таких чучел для религиозных церемоний, а потом выгодно сбывали их европейцам.

Не всегда люди сталкивались с подделками. В XIX веке некоторые зоологи все-таки верили в русалок. Привозимые путешественниками утконосы делали существование этих существ еще более правдоподобным.

В 2009 году одно такое существо (очевидцы не разглядели, мужское или женское) с рыбьим хвостом всплыло у берегов Израиля, неподалеку от города Кирьят-Ям. Незадолго перед закатом солнца, оно проделало несколько трюков и исчезло в ночи.