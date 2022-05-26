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Автор Ирина Гусакова

Астрологи: "Весы, Лев, Скорпион и еще три знака зодиака - самые энергичные"

Гороскоп

Некоторые люди поражают своей энергичностью, иногда кажется, что они никогда не устают и будто на батарейках. Свою чрезмерную энергию кто-то готов тратить в спортзале, кому-то она помогает самовыражаться в профессии. Но есть ли способы понять, откуда она берется? Как оказалось, астрология может дать некоторые подсказки.

человек на вершине горы
 

Самые энергичные знаки зодиака, привыкшие добиваться цели

Весы

Весы известны тем, что ищут справедливость. Валери Эванс, автор книги "Судебная астрология 101", объясняет, что из-за этого Весы часто являются юристами. Но иногда они могут направить всю эту энергию в искусство. Эванс говорит, что Весы "интенсивны в своем творчестве и производительны".

Рак

Раки известны своей эмоциональностью, они готовы сделать из мухи слона и трясутся по поводу каждой мелочи. Они просто не умеют быть сдержанными, затаивают ли они обиду или защищают свою семью. Мелисса Родс, соучредитель Psychics 1on1, говорит, что Раки часто испытывают сильные "перепады настроения и негодуют по поводу несправедливости, окружающей их каждый день".

"Раки очень нетерпеливы, они могут раздражаться при малейшем несогласии с ними", — говорит Родс.

Это нетерпение может привести к буйному поведению, если они не смогут успокоиться.

Козерог

Козероги известны своим трудолюбием. Если у вас когда-либо был коллега-Козерог, вы знаете, что ничто не может их остановить, когда они идут к цели. Эванс предупреждает:

"Козероги могут работать до измождения, они делают это с такой интенсивностью, что их тело раньше выйдет из строя, прежде чем они это осознают".

Эта концентрация на работе может привести к продвижению по службе, но это также может означать, что у Козерогов проблемы в личной жизни, потому что они слишком сосредоточены на своих целях.

Лев

Львы всегда хотят быть главными. В конце концов, они короли и королевы зодиака. Благодаря своим лидерским качествам они часто не остановятся, пока не получат то, что хотят. В некоторых случаях Львы направляют эту энергию на непрерывные тренировки. Эванс объясняет:

"У Львов есть страсть к силе и фитнесу, также они часто стремятся к высокой производительности и совершенству".

Овен

Овны привыкли быть лучшими.

Эванс объясняет, что Овны часто становятся лидерами и диктаторами, потому что они "выступают со страстными речами и неустанно работают, чтобы заручиться поддержкой тысяч людей".

Они не только впечатляют, контролируя толпу, но и хорошо мотивируют людей, включая самих себя. Эванс описывает Овна как всегда способного "выполнить невыполнимую задачу".

Скорпион

Скорпионы славятся своей напористостью. По словам Эванс, "управляемые Марсом Скорпионы будут копать глубоко до изнеможения". Судебный астролог говорит нам, что многие Скорпионы являются следователями, потому что они хотят "докопаться" до правды.

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Темы астрология
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