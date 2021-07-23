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Автор Игорь Буккер

Предсказания Сидика Афгана: центром зарождения Нового Мира станет Украина

Гороскоп

Нумеролог, экстрасенс, рунический мастер, финалист проекта "Битва экстрасенсов" Григорий Кузнецов и журналист Игорь Буккер в эфире программы "Точка зрения" видеостудии Pravda. Ru обсудили предсказания легендарного Мохаммада Сидика Афгана для России на 2025 год.

Предсказания Сидика Афгана: центром зарождения Нового Мира станет Украина

Мохаммад Сидик Афган — ученый-математик, автор алгоритма, который помогает заглянуть в будущее не только отдельного индивидуума, но и целых народов и стран. Ему принадлежат следующие предсказания:

• распад СССР,
• августовский путч 1991 года,
• авиа-таран башен-близнецов в США,
• приход к власти Барака Обамы,
• государственный переворот на Украине в 2014 году.

— Григорий, что вы думаете о предсказаниях вашего, можно сказать, коллеги известного Сидика Афгана.

Многие его важные предсказания, которые казались совершенно немыслимы, сбылись со страшной точностью. Он спрогнозировал не только распад СССР, но и августовский путч с ГКЧП, детали Майдана и всей так называемой революции на Украине.

Согласно его пророчеству Россия станет основой для нового объединения и в 2025-м году объединится с соседними странами, причем СССР возродится вроде  как в новом формате, начнется это с Украины, именно с города Чернигова, а затем это союзное государство будет расти.

К этому времени также улучшатся взаимоотношения между нашей страной и Соединенными Штатами. Как вы могли бы это прокомментировать? Что вы думаете о его предсказаниях? Согласны ли с ними?

— Я знаю про схему, которую он изобрел. Она очень близка моему виду деятельности, поскольку я также занимаюсь прогностикой в нумерологии. Это в определенной степени связано с философией, но с математикой в первую очередь. Поэтому его методы как раз мне очень близки и понятны.

С его последними предсказаниями на наше теперь уже ближайшее будущее, его математическими вычислениями по России я абсолютно согласен.

Тайное становится явным

Только надо заметить, что мы не можем рассматривать Россию как отдельно взятый регион. Она тоже вписана в общую мировую событийность, которая сейчас происходит и будет происходить. Но все эти глобальные события действительно коррелируются с тем, что он предсказывал.

В ближайшем будущем мы будем наблюдать активное создание как традиционных, так и альтернативных государственных и общественных форм, то есть всяких конфедераций и объединений.

Причем, это будет происходить не только на уровне государств, но и на уровне сообществ. Уже скоро должны будем это ясно увидеть.

Год текущий и года грядущие

2021 год посвящен глубокой трансформации госсистем и вообще различных сообществ как таковых. Ведь государственность — это способ объединения людей для защиты общих интересов по различным признакам:

  • национальным,
  • культурным,
  • историческим,
  • идейным,
  • мировоззренческим и каким-либо другим.

Мы сейчас наблюдаем глубокую трансформацию в этих институтах, по большому счету кризис, и создание альтернативных систем и площадок.

Поэтому и возникла необходимость в создании каких-то новых сообществ, которые помогут защитить общие интересы. Неважно, касается это бизнеса, национальных или каких-либо других меньшинств и всех остальных вопросов. Это происходит во всех сферах.

Скорые перспективы России: Союз с Украиной и дружба с США

В этом смысле Россия, конечно, будет объединять государства, создавать государственные союзы. Это будет происходить в перспективе именно 2021-2025 годов, понятно, что это процесс не одного года, а длительного времени.

Я не могу сказать, что в моей системе соответствуют предсказания, связанные с Украиной, началом объединения именно с Чернигова. Я допускаю такую возможность, но не могу спрогнозировать. Однако такое развитие событий не исключено.

По моим прогнозам, Россия вступит в партнерские отношения с США, потому что эти две государственные системы уже очень сильно между собой взаимосвязаны.

Большинству людей просто неведомо и невидимы те политические и иные связи, которые и сейчас уже есть. Они — недемонстративны, так скажем.

А на самом деле уже проводится очень большая работа, чтобы эти два государства во многом вступили в паритет. Поэтому здесь я абсолютно согласен и вижу такое будущее.

В своей прогностике я наблюдаю то же самое: соединение в партнерскую связь двух государств, до этого полярных.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша ссср украина предсказания предсказатели григорий кузнецов мохаммад сидик афган
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