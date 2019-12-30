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Автор Любовь Степушова

2020-й: явных везунчиков и неудачников нет

Гороскоп

Каким знакам Зодиака повезет в Новом году, а каким, наоборот, предстоят трудности? В мышино-крысиный год у всех будут какие-то нюансы. Каков подробный прогноз для каждого знака?


Прогноз астролога Павсекакия Богданова на 2020 год

Советы и предостережения обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой дал астролог Павсекакий Богданов.

Читайте начало интервью:

2020 год — время лакмуса и фундамента

Астрология и нумерология сулят здоровье и деньги

— Павсекакий, какие знаки Зодиака можно назвать везунчиками 2020 года?

— Явных везунчиков и неудачников нет. Можно назвать по каким-то сферам. Деньги, как мне видится, — Рак. Личная жизнь — Скорпион. Здоровье — это Рыбы. Вот это то, что я высмотрел, как я это увидел и выделил. Но не факт, что, скажем, Рыбам повезет в работе. Вот тут такие Весы. Поэтому, какой из знаков Зодиака будет более счастливым в этом году, очень сложно ответить. Мой прогноз может идти вразрез с прогнозом коллеги. Потому что здесь очень сложно.

В плане неудач. Конечно же, тоже есть указания знакам в каких-то делах. Скажем так, Близнецов будет трясти в личной жизни. А Овнов будет трясти в плане финансов, чуть-чуть будет не хватать. Это острые моменты, на которые стоит больше всего обратить внимание.

— А можно что-то сделать, чтобы преодолеть неприятный прогноз? Вообще что делать, если он неблагоприятный?

— Для Овнов есть это очень неплохая перспектива в плане дел, работа открыта, можно найти подработку вторую, третью. Конечно, придется много мотаться. Но в конечном итоге они перекроют негатив, который есть в плане финансов.

Зато у Овнов в 2020 году есть большая вероятность настроить личную жизнь через работу. А с другой стороны, некоторые скажут: не везет в делах, в работе, полгодика отдохну. Пусть отдыхают. Тут уже важно понимать, что для каждого человека более важно, и исходить из этого.

— Давайте пройдем по всем знакам.

— Конечно же. Прежде всего я постараюсь рассказать для каждого знака Зодиака наиболее острые моменты, на которые стоит больше всего обратить внимание.

Овен

Представители Овна могут столкнуться в начале года с рядом проблем в личной жизни, которые будут казаться слишком навязчивыми и непрекращающимися.

Главное в этом — слово "казаться". Не поддавайтесь порывам эмоций хотя бы до начала весеннего периода. Иначе это может неблаготворно сказаться на вашей работе. Во всем остальном следуйте намеченному курсу и старайтесь больше времени уделять своему физическому состоянию.

Телец

Под эгидой белой крысы представители знака встретят немало испытаний на своем пути. В большей степени данные испытания предназначены для того, чтобы изменить их лично и их отношение к окружающим. От того, как они примут эти испытания, будет зависеть и дальнейшее развитие всех аспектов их жизни.

Одно лишь стоит учесть в будущем году: больше анализа и меньше суеты.

Близнецы

Стоит отметить, что их судьба в начале года — это качели, застрявшие на самом верху. Начало года их утомит от излишка отдыха. Не надо поддаваться общему рвению близких со всем пылом развалиться на диване. Активные действия в начале года белой крысы положительно скажутся на личной жизни и в работе и в дальнейшем помогут сбросить накопившийся негатив.

Рак

Год выдастся крайне неоднозначным для представителей этого знака. С одной стороны, они будут полны энергии и сил. С другой стороны, их захлестнет волна важных и неотъемлемых дел. А накопившиеся проблемы в плане здоровья дадут о себе знать. Да еще и личная жизнь начнет налаживаться, и все придется делать своевременно и без лишней лени.

Белая крыса щедра на подарки. Но если их не принимают, то ждать следующих придется очень долго.

Лев

Крайне важным будет их отношение к себе и режиму. Не надо пытаться стремиться к новым высотам, не набравшись сил, хотя бы в первую половину года. Потому что в приоритетах Льва на будущее стоят порою непосильные задачи, которые мучили их многие годы и конец которых видится уже в середине года.

В суматохе дел нужно постараться не забывать близких и родных.

Девы

Представителям данного знака Зодиака весь 2020 год придется решать старые проблемы: проблемы в делах, проблемы в личной жизни. Одним словом, 2020 год — это год работы над ошибками. Так что за дело — нужно дерзать.

Весы

Для Весов год крысы выдастся продуктивным для изменения себя. Многие вещи придется пересмотреть в себе и окружающих. И не факт, что получится с первого раза. Главное помнить, стоя на распутье, что если не нравится путь, всегда можно вернуться в начало. Надо стараться быть сдержанным и решения принимать мозгами.

Скорпион

Столкновение с проблемами ожидает представителей знака в начале года крысы. В большинстве проблемы будут возникать у других, но решать их следует именно им. В особенности это касается близких Скорпионам людей. Это поможет им справиться с внутренним напряжением и в дальнейшем окажет сильное влияние в виде поддержки любых начинаний Скорпионов.

Стрелец

Важным аспектом реализации новых идей для Стрельцов является здоровье, в первую очередь физическое. Будь в их планах построение семьи или нового дела, переезд или все-таки кратковременная поездка, во всем Стрельцам будет необходимо чувство уверенности в своих силах. Поэтому как можно больше нужно уделить этому внимания в начале года.

Козерог

Не стоит стремиться к целям, которые перед Козерогами поставили другие. Звезды рекомендуют как можно сильнее отойти от чужого влияния и преследовать собственный интерес в новых делах. До середины года все будет выходить, мягко говоря, криво. Но зато второе полугодие принесет им множество незаменимых людей, готовых помочь.

Водолей

С неприкрытой агрессией звезды предрекают встретиться представителям этого знака. Агрессивным по отношению к Водолеям будет не только окружение, но и среда в целом. Произойдет это из-за ряда совершенных или предстоящих ошибок. Однако стоит помнить, что судьба — в их руках. И при должной работе над собой уже к началу лета Водолеям удастся поменять ситуацию в лучшую сторону.

Рыбы

Грядущий год предрекает им ощущение одухотворенности и полного погружения в работу и семью. Не стоит отходить от намеченных планов хотя бы до середины года. Так, стоит принимать помощь со стороны даже от людей, которым вы не особо доверяете.

Вообще 2020 год Рыбам принесет решение проблем со здоровьем, особенно с хроническими заболеваниями.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы 2020 год прогноз гороскоп год крысы астрология точка зрения знаки зодиака любовь степушова экспертное мнение павсекакий богданов
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