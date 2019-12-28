2020 год - время лакмуса и фундамента

Прогноз астролога Павсекакия Богданова на 2020 год — год белой металлической крысы по восточному календарю. "Он определит ваш путь на несколько лет вперед, которые будут очень непростыми, даже катастрофическими", — так сказал "Правде.Ру" астролог Павсекакий Богданов.



Прогноз астролога Павсекакия Богданова на 2020 год

Какие главные характеристики 2020 года? Что принесет людям белая крыса? Кого она любит и чего не любит? О чем надо позаботиться в личной жизни? Что лучше сделать с финансами? Как позаботиться о здоровье? Какие перемены ожидают Россию? Узнаем ли мы имя нового президента?

Какие знаки Зодиака в этом году везунчики, а какие неудачники? Каков подробный прогноз каждого знака? И как его использовать себе во благо? Как встречать крысиный год и правильно загадать желание? А также немного о дальнейших годах. Что ждет человечество в ближайшей перспективе? Существует ли матрица человека будущего?

— Наступает 2020 год. Все мы хотим знать, что ожидает нас в этом году. Для этого мы пригласили в студию астролога Павсекакия Богданова. Павсекакий, расскажите, каким будет наступающий год, что от него ждать, чего в новом году опасаться. Ведь от високосного года принято ждать каких-то если не катастроф, то проблем.

— Если во всех гороскопах 2019 год был годом надежд, то 2020 год становится годом реальных дел. Что значит високосный год? Високосный год подметает: больных людей уносит, забирает какие-то нерешенные проблемы, год, который очищает людей и все пространство, очищает Землю. И статистика это подтверждает: людей, которые болели хроническими заболеваниями, которых как-то медикаментозно год-два-три тянули, как правило, високосный год подметает, как ни печально.

В високосный год происходят крупнейшие катастрофы, серьезнейшие природные катаклизмы, аварии и т. п. В этом плане високосный год очень опасен. И если у вас какая-то рискованная профессия, то в високосный год стоит все-таки присмотреться к происходящему более внимательно.

Если вы очень много путешествуете на автомобиле, то в этот год лучше всего позаботиться о своей собственной безопасности — даже на задних сидениях пристегиваться, следить за состоянием техники и т. д. Одним словом, скажем так, риски в процентном соотношении процентов на восемьдесят возрастают от стандартного обычного года.

Вообще, конкретно 2020 год, судя по тому, что мы увидели в гороскопе, — год некоего лакмуса. Знаете, то, какой фундамент вы заложите в 2020 году, будет важно даже не четыре года, даже не восемь лет, а где-то порядка десяти лет. Все, что заложится в 2020 году, какое дело вы начнете, например, если вы начнете строить дом, то это тоже немножечко растянется.

Если какие-то политические преобразования будут на уровне всей страны, то на ближайшие десять лет продлится тот же самый курс. Вот такой нас ожидает фундаментальный год металлической или стальной (кто уж как там называет) крысы. Хотя вместе с тем надо заметить, что не 1 января, а только в ночь на 25 января наступит по китайскому гороскопу год крысы. Тогда крыса войдет в свои владения.

Вместе с тем с учетом того, что мы мыслями обновляемся и обновляем год 1 января, — для нас, конечно же, он и наступает уже 1 января. Хотя фактически, исходя из гороскопа, действительно все начнется 25 января.

— Если мы говорим о Крысе, как она характеризуется? Что это за животное? Сейчас все бросятся покупать крыс — статуэтки и живых, может такое быть?

— Вы знаете, тут все очень просто, мы уже на это тысячу раз указывали. Тут все очень сильно индивидуально. Если человек верит в то, что маленькая статуэтка ему принесет какую-то удачу, может быть, действительно и принесет. Тут даже ничего сверхъестественного абсолютно нет.

Вообще, надо понимать, что знаков Зодиака всего лишь 12. А жителей планеты Земля уже под восемь миллиардов. Поэтому внутри каждого знака тоже очень большое разнообразие. Поэтому все весьма индивидуально.

Вместе с тем, что еще важно, касаемо года Крысы, — это будет год запаса. В этот год важно сосредоточить все свои ресурсы, это год хорошего урожая, год, когда надо стараться не тратить, а лучше собирать. Крыса — скажем так, достаточно хороший год, но впереди, за Крысой будут уже плохие годы.

— Серьезно? Все будет так плохо потом?

— Будут очень плохие годы. Поэтому Крыса — это некий собиратель запасов: собиратель урожая, собиратель каких-то ваших побед и т. п. Касаемо Крысы в целом, если посмотреть на год, то он переломный год как для России, так и для всех знаков Зодиака. В этот год нам будет представлен будущий президент страны. Это будет год, когда мы увидим не то чтобы послабление и улучшение, но совершенно изменится вектор России.

Вообще 2020 год является годом переломным. Будем смотреть. И с учетом того, что мы анализировали, очень много разных карт, я бы сказал, что 2020 год по своей энергетике очень сильно похож на 2000-й, когда Россия вошла с новым лидером, с новыми планами, с новыми надеждами. Так вот, 2020 год должен дать новые планы, новые надежды. Понятно, что пока не видно нового лидера, но вместе с тем преемник будет определен именно в 2020 году.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев