Анжелика - королева красоты и авантюры - Гороскоп дня

О повышенной заинтересованности в земном порядке, прагматичности и способности концентрироваться на насущных делах рожденных 17 декабря рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Я услышала в Париже от друзей, что вы здесь и вам грозит разоблачение. Я специально с мужем примчалась сюда, чтобы выразить вам свое восхищение и уважение. Приглашаем жить в наш замок", — такое предложение сделала однажды философу Вольтеру рожденная сегодня 26-летняя Эмили дю Шатле, известная во Франции писательница, физик, философ и математик.

В тот год 38-летний Вольтер выходил гулять лишь ночью, потому что скрывался от парижской полиции. Его хотели посадить в тюрьму за сатирическую поэму "Орлеанская дева", в которой он высмеял власть. Рожденный под знаком Стрельца Вольтер принимает приглашение Стрельца Эмили дю Шатле и живет в ее замке 15 лет, дружит с хозяйкой и становится ее любовником.

За деньги Вольтера маркиза дю Шатле перестраивает свой замок. В нем появляются лаборатория и библиотека. Эмили и Вольтер работают в них вместе. В небольшом театре в замке ставят его пьесы. Проводят встречи литераторов, естествоиспытателей и математиков. "Она немного пастушка. Правда пастушка в бриллиантах. С напудренными волосами и в огромном платье", — говорит Вольтер об Эмили.

Муза Вольтера умирает от кровопотери после родов, Вольтер проживет без нее еще 29 лет. Но больше он не напишет таких блестящих произведений, которые писал, когда рядом была его советчица, любовница и друг Эмили дю Шатле.

Стрельцы, рожденные 17 декабря, обычно проявляют повышенную заинтересованность в земном порядке. Прагматичные индивидуумы, они трезво смотрят на мир. Их в первую очередь интересует то, что материально и солидно. Соответственно, все воздушные категории — мечты, фантазии, грезы — совершенно чужды им. Рожденные 17 декабря живут настоящим моментом и хотят знать, как работают окружающие их явления и предметы.

По аналогии с этим они оценивают и людей — по их поступкам и результатам труда. Рожденные 17 декабря привыкли примерять философские категории к своему вкусу. Люди, чей день рождения — 17 декабря, — прагматики, которые меньше думают о мотивах, а больше — о результатах. Для них то, что не видимо, не имеет значения, за исключением, конечно, цели, на которую и должна быть направлена их энергия, а также творческий потенциал.

Медиком-прагматиком вошел в историю рожденный сегодня чешский физиолог и анатом Ян Эвангелиста Пуркине. Герой дня сегодняшнего был лауреатом множества научных премий разных стран Европы, членом около 40 научных и культурных академий и обществ. Ему принадлежат фундаментальные открытия в области физиологии зрения, чувств обоняния и осязания, феномена головокружения и обморока, а также воздействия на организм человека камфоры и опиума. Именем Пуркине назван целый ряд анатомических терминов: крупные нервные клетки коры мозжечка — клетки Пуркине, волокна Пуркине и эффект Пуркине (открытое им в 1825 году изменение восприятия глазом цветовых сочетаний в сумерках).

Рожденный сегодня американский физик Джозеф Генри в XIX веке считался одним из величайших американских ученых. Создавая магниты, Генри открыл новое явление в электромагнетизме — самоиндукцию. Независимо от Фарадея Генри обнаружил взаимоиндукцию, но Фарадей раньше опубликовал свои результаты. Работы Генри по электромагнитным реле были основой для электрического телеграфа, изобретенного Сэмюэлом Морзе.

В силу своей способности концентрироваться на насущных делах Стрельцы, рожденные сегодня, добиваются внушительных результатов, не отклоняясь от перспективных задач. Если у рожденных 17 декабря возникают проблемы с общением или взаимоотношениями в обществе, это, скорее, следствие их серьезной натуры. В разговоре они легко отметают аргументы окружающих, считая их легковесными и не имеющими смысла. Пренебрежение к протоколу и иерархии не увеличивает их шансов занять видное положение в общественных кругах. Однако для многих из них вполне достаточно уже имеющегося общественного статуса и признания.

Такое положение и признание в мире кино обеспечил себе рожденный сегодня замечательный советский режиссер Иосиф Хейфиц. Режиссера можно смело считать одним из столпов социалистического реализма в кино. С исторической глубиной, психологической правдой, большой художественной силой показан в фильме Хейфица "Депутат Балтики" приход в революцию крупного русского ученого профессора Полежаева. Значительными произведениями искусства тех лет стали его фильмы "Член правительства", "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек".

Мировую известность получила рожденная сегодня французская писательница и киносценаристка Анн Голон (фото). Слава пришла к ней благодаря написанной в соавторстве с мужем серии исторических романов об Анжелике, светловолосой зеленоглазой красавице-аристократке и авантюристке XVII века. "В отличие от многих женщин она могла, когда нужно, подчинять доводам рассудка свои действия", — так писала Анн Голон о своей Анжелике, делегируя ей таким образом свою собственную Формулу небес.

Стрельцы, чей день рождения — 17 декабря, все-таки должны опасаться излишней привязанности к материальным структурам. Им следует воспитывать в себе стремление к элегантности и изяществу, что облегчит понимание и восприятие искусства (в частности, живописи, скульптуры и танца), а это, в свою очередь, развивает духовность.

На личном уровне рожденные 17 декабря нередко ищут себе партнера такой же направленности. Однако им следует опасаться взаимозависимости, чрезмерной привязанности к другому человеку. Вообще, тенденция к приверженности одним и тем же идеям, структурам и организациям может привести к замедлению духовного роста. Это проявляется с особой очевидностью, когда обстоятельства диктуют необходимость перемен и прогресса.

Свое первое стихотворение, которое было напечатано сразу после окончания Великой Отечественной войны, рожденный сегодня поэт-фронтовик Константин Ваншенкин посвятил освобождению Венгрии от фашистских захватчиков. А уже в 1951 году Александр Твардовский назвал его одним из лучших молодых поэтов. Всего Ваншенкин издал более трех десятков книг поэзии и прозы. Широкому кругу людей он известен как автор многих популярных песен, среди которых "Алеша", "Вальс расставания" и "Я люблю тебя жизнь".

Формулой стрельцового оптимизма и жизнелюбия от Константина Ваншенкина закончим сегодня.

Ты ликуй и вершись,

В трубных звуках весеннего гимна!

Я люблю тебя жизнь,

И надеюсь, что это взаимно!

На фото: Анн Голон с мужем

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