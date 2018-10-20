Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня

О неповторимости, оригинальности взглядов, деспотичности, очаровании и умении говорить рожденных 21 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны", — такую магическую формулу жизни предложил рожденный сегодня замечательный советский драматург Евгений Шварц (фото). Его культовые пьесы "Голый король", "Снежная королева", "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо" стали для многих поколений людей настоящими рецептами во многих жизненных ситуациях. Рассмотрим же с каким жизненным набором приходят в мир герои сегодняшнего дня.

Нет сомнения в том, что представители знака Весы, рожденные в последний день своего знака, явно отличаются от окружающих их людей и с точки зрения неповторимости, и с точки зрения оригинальности взглядов. Несмотря на то, что люди, чей день рождения — 21 октября, умеют быть очаровательными и обращающими на себя внимание в различных ситуациях, очень часто они являются деспотами, особенно в отношении приватных дел. На самом деле, они обладают сложным характером, который не становится легче из-за их явно критического подхода к жизни.

Рожденного сегодня первого императора Китайской империи Мин Чжу Юаньчжана за его реформаторские заслуги многие исследователи сравнивают с Мао Цзэдуном. Первый император Китая обладал незаурядным умом, волей, личной храбростью и честолюбием. Несмотря на недостаток образования, благодаря своей проницательности он сделал многих интеллектуалов своими советниками. Советники обучили его формальному традиционному китайскому языку, конфуцианству, принципам устройства государства и китайской истории. Он назначил государственных служащих для управления военными делами, чтобы ограничить власть военных генералов. Император стал одним из самых успешных борцов с коррупцией, он выпустил "Свод законов Великой Мин", который регулировал государственную правовую систему. Это привело к созданию правовой системы, стабильности, экономическому процветанию и улучшению жизни людей.

Во всех смыслах неординарным чиновником и военным служащим остался в истории рожденный сегодня один из основателей декабристского движения, впоследствии генерал-лейтенант, Нижегородский военный губернатор, сенатор Александр Муравьев.

Герой дня сегодняшнего на всех этапах своей жизни обязательно был в центре внимания и в гуще событий. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года. За Бородинское сражение награжден орденом Святой Анны III степени, за другие сражения еще многими почетными наградами. За несколько послевоенных лет получил звание полковника и должность начальника штаба гвардии отряда. За неисправность унтер-офицеров на параде 1818 года был арестован по приказу Александра Первого, в знак протеста подал в отставку и был уволен.

Далее в жизни Муравьева были организации тайных обществ, участие в восстании декабристов, суд, лишение чинов и дворянства и ссылка в Сибирь. В Сибири он вновь был назначен на государеву службу, сначала городничим в Иркутск, а через несколько лет губернатором Иркутской области в чине статский советник, а потом и действительный статский советник. Затем герой дня сегодняшнего ненадолго вернулся на военную службу, но по состоянию здоровья не смог ее продолжать. Последнее место работы вездесущего Александра Муравьева был Нижний Новгород, где он работал на должности военного губернатора и сенатора.

Весы, рожденные 21 октября, очень ценят гармонию и спокойствие и часто стремятся улучшить свое окружение. Однако их могут беспокоить даже несущественные мелочи, а неудачи близких действуют им на нервы. Рожденные сегодня в первую очередь руководствуются умом. Однако им присущи сильные эмоциональные порывы, из-за которых они могут оказаться в беде. Можно сказать, что существует некое неизвестное пространство, зона "X", между тем, как они планируют свои действия, и тем, как претворяют их в жизнь.

Такую зону "Х" всегда пытается создать вокруг своей персоны рожденный сегодня титулованный и титулярный российский режиссер Никита Михалков (фото). Одной из самых известных и публичных зон режиссера была его "мигалочная квота", которой он до определенной поры пользовался безраздельно. В 2010 году в одном из интервью Михалкову задали вопрос, правда ли, что он ездит с мигалкой. Никита Сергеевич ответил: "Да, мигалка принадлежит министерству обороны". Благодаря мигалке он "успевал на съемки фильма "Утомленные солнцем — 2". И при этом Михалков добавил: "Так было всегда и так будет всегда!"

Видимо, об этом же и прекрасная цитата Никиты Михалкова: "Моя мама говорила: "Бойся людей, для которых власть — мечта. Иди за теми, для кого власть это крест". Вот так и несет по жизни свой властный крест замечательный режиссер Никита Михалков.

Кстати, главной задачей для многих рожденных 21 октября может стать освобождение от отрицательных качеств, унаследованных от родителей, общества и социального окружения.

Сложно сказать, что конкретно отрицательного унаследовала от своей мамы — светской львицы рожденная сегодня Ким Кардашян (фото), а что дала ей ее звездная Формула небес, но скандалы преследуют героиню дня сегодняшнего с завидной регулярностью. В 2007 году Ким стала участницей громкого секс-скандала, когда запись домашнего видео, на котором были запечатлены ее интимные развлечения с бывшим бойфрендом, долго гуляла по просторам интернета. Через год обнаженная Кардашян украсила обложку журнала Playboy к восторгу своих поклонников. С тех пор она держит марку одной из самых сексапильных звезд американского континента.

К сожалению, в личной жизни героям дня сегодняшнего трудно отказаться от привязанностей, даже если отношения испортились. Они могут долгие годы взвешивать преимущества и недостатки своих любовных связей. Подобная ситуация часто происходит и в любовных проектах Ким Кардашян, и многих других чуть менее публичных представителей дня сегодняшнего.

Умение говорить — сильная сторона рожденных 21 октября. В профессиональной жизни им обычно доверяют сделать последний штрих, как бы завершая работу всего коллектива. Довольно интересно то, что герои дня сегодняшнего часто не придают особого значения тому, что делают, а других это приводит в изумление даже спустя годы после закрытия проекта… Рожденные 21 октября могут достойно переживать любые трудности, при этом им крайне нелегко успокоить свой активный разум. И, конечно же, как и все представители знака Весы, герои последнего дня знака очень сильно нуждаются в стабильности.

Главную трудность в своей жизни удалось пережить однажды рожденному сегодня шведскому химику и изобретателю Альфреду Нобелю (фото). Известному изобретателю динамита принадлежало еще 355 патентов, которые он с успехом внедрил в металлургию, в химическую промышленность и пушечное производство.

Но однажды у Нобеля умер его родной брат, а журналисты, перепутав братьев, написали некролог, где Альфред Нобель был осужден за прибыль от продажи оружия. Желая сохранить стабильность своего внутреннего состояния при жизни и доброе имя после смерти, Нобель завещал свое состояние и все доходы от своих патентов на изобретения на создание Нобелевских премий. Так уже более ста лет премии его имени присуждаются за наиболее важные достижения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира.

И замечательной цитатой Альфреда Нобеля мы и закончим сегодня: "Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. Рубашку можно выстирать, репутацию — никогда".

На фото: Никита Михалков

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