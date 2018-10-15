Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Гороскоп
Автор Соломон Соловьев

Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня

Гороскоп print

О способности оценить ситуацию и увидеть ее суть, основательности подхода к жизненным решениям и поступкам, а также железной логике рожденных 16 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿


"Правду.Ру" захватила астропсихоаналитика

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Многих беспокоит политика, зато им плевать на мусор возле подъезда — я взял веничек и подмел!" — так ответил однажды о своем отношении к политике рожденный сегодня замечательный российский рок-музыкант, основатель культовой группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко (фото). Об осознанной и осмысленной Формуле небес рожденных 16 октября поговорим подробнее.

Способность оценить ситуацию и увидеть ее суть воспринимается представителями знака Весы, рожденными сегодня, как вполне естественное качество. И вообще, темы суждения, обдумывания и глубокого анализа являются центральными в жизни людей, рожденных 16 октября. Они постоянно обдумывают решения профессионального или личного характера. Но несмотря на такую основательность подхода к жизненным решениям и поступкам у рожденных 16 октября нет предвзятых идей или глубоко укоренившихся предрассудков. Они никогда не требуют следовать их личной морали и отнюдь не являются закрытыми для восприятия внешнего мира натурами. Напротив, люди сегодняшнего дня, в общем, вполне либеральны и готовы к любым новым идеям и обсуждению самых фантастических проектов.

Формула небес дня сегодняшнего была особо благосклонна для государства Япония. Именно сегодня появились на свет первый и второй премьер-министры этой страны, сменившие друг друга на данном посту. Первый премьер-министр князь Ито Хиробуми оценивался современниками и потомками как выдающийся политик, внесший большой вклад в становление и усиление новой Японии. Второй премьер-министр Курода Киётака был чуть менее успешным на этом посту, допустил ряд ошибок в торговой политике, но после отставки получил почетную должность гэнро (старейшины) в японском правительстве, стал министром коммуникаций и председателем Тайного совета Японии.

На многих государственных постах Великобритании трудился рожденный сегодня английский политический деятель Остин Чемберлен. Это были посты лорда Адмиралтейства, министра почт, министра финансов, министра по делам Индии и министра иностранных дел. На последнем посту за его роль в локарнских переговорах в 1925 году Чемберлен стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В учебники истории и политологии герой дня сегодняшнего попал и благодаря своей ноте советскому правительству в 1927 году, в которой он обвинял СССР в ведении "антибританской пропаганды". Нота предупреждала о возможном разрыве торговых и дипломатических отношений. Тогда лидеры других великих держав урегулировали конфликт, который пытался инициировать Чемберлен. Ну а советское правительство провело ответную кампанию на эту ноту в СССР, которая привела к появлению популярного лозунга "Наш ответ Чемберлену", впоследствии вошедшего в русский язык как фразеологизм.

Рожденный сегодня немецкий теоретик марксизма Карл Каутский остался в памяти современников как один из самых основательных и фундаментально мыслящих революционеров своей эпохи. По любым спорным вопросам развития революционных процессов было принято обязательным получить экспертизу именно Карла Каутского. Как вспоминал Лев Троцкий, "мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав".

Именно Каутский один из первых после революции критикует большевистскую партию во главе с Лениным, называет их организацией заговорщиков и выступает в поддержку легальных парламентских реформ.

Формула небес увековечила фамилию Каутский в истории крайне трогательным образом. В честь Каутского назван открытый в 1988 году редкий вид бразильских лягушек. При взгляде на изображение Каутского действительно можно найти определенное сходство с этими милыми земноводными.

Признавая блестящую способность рожденных 16 октября к аналитическому суждению, стоит признать, что анализ окружающего является для них скорее объективной необходимостью, то есть оценкой предложенного с точки зрения пригодности в реальных категориях. Весы дня сегодняшнего высоко ценят старый добрый здравый смысл. Но их воображение развито настолько хорошо, что они могут увидеть обыденную жизнь в весьма неожиданном свете. Такое интересное сочетание реализма и фантазии является отличительной чертой этого дня. Например, в подтверждение сказанного, рожденные 16 октября обладают сильной интуицией, но при выражении своего мнения очень часто прибегают к использованию аллегорий и проведению аналогий.

Большинство рожденных 16 октября стараются жить по тем правилам, которые они проповедуют. Поэтому для них очень важна система их убеждений, а ее аксиомы должны быть четко определены. Люди, чей день рождения — 16 октября, могут испытывать антипатию к людям, которые говорят одно, а делают другое или используют религию или другие мировоззренческие концепции для защиты собственной моральной слабости и духовной бедности. Своеобразным знаменем карьеры у тех, кто родился в этот день, является железная логика в устном или письменном выражении своих мыслей.

"Есть что-то новое под солнцем. Ни в природе, ни в истории, ни в материальном мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве ничто не стоит на месте. Рутина — первый враг государственного деятеля. Надо объявить войну рутине, устарелым шаблонам действия и мысли. Мы должны обладать полнотой знания — и видеть мир таким, каков он есть сегодня, а не таким, каким он был вчера, или таким, каким хотели бы его видеть", — так провозгласил однажды свою формулу действия рожденный сегодня первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Бен-Гурион считается одним из отцов-основателей Израиля. Именно он заложил фундамент еврейского государства, напрямую повлияв на решение ключевых вопросов и формирование основных институтов молодого государства.

Как и в Формуле небес первого и второго премьер-министров Японии, рожденных 16 октября, второй премьер-министр Израиля Моше Шарет, пришедший на смену Давиду Бен-Гуриону также появился на свет сегодня. И так же, как и его японский космический брат второй премьер-министр Японии, Шарет находился на этом посту всего один год, а затем занимал другие важные должности. Невольно в этой формуле передачи власти вспоминаются строчки из стихотворения Андрея Вознесенского…

Пошли мне, Господь, второго,

Чтоб не был так одинок…

Что касается личной жизни, то в ней герои дня сегодняшнего не всегда поступают так же рационально. И это проявляется не только в их странном поведении, но, возможно, и в том, что они действуют и реагируют очень импульсивно.

Многие из тех, кто родился в этот день, привыкли оценивать себя лишь на столько, на сколько от них требуют, и поэтому они могут быть сложными и несколько непредсказуемыми спутниками жизни. Они то защищают, то осуждают мир, в котором живут. Часто они позволяют себе критиковать свою семью и родственников, что приводит к ссорам, конфликтам и разногласиям. Если их просят высказать свое мнение относительно какой-либо персоны, они сделают это в целом дипломатично, но иногда могут разразиться и гневными эпитетами.

Часто рожденные в этот день испытывают сильное негодование, когда им досаждают. Поэтому, дабы сохранять и не тратить по пустякам свою основательную и осознанную энергию, они должны по возможности сдерживать себя, а еще лучше избегать ситуаций, вызывающих бурную эмоциональную реакцию.

Помимо блестящих и харизматичных руководителей разных уровней, Формула небес дня сегодняшнего подарила миру замечательных философов, художников и писателей.

Это и лауреат Нобелевской премии по литературе немецкий писатель Гюнтер Грасс (фото). И его американский космический собрат лауреат Нобелевской премии драматург Юджин О'Нил, получивший премию с замечательной формулировкой: "за силу воздействия, правдивость и глубину драматических произведений, по-новому трактующих жанр трагедии". И, конечно же, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма неподражаемый Оскар Уайлд (фото).

Мастер эффектных афоризмов и гениальных парадоксов Оскар Уайльд является, наверное, одним из самых цитируемых классиков в информационном пространстве. Его цитатой о своей осмысленной Формуле небес и формуле рожденных 16 октября мы и закончим сегодня: "В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь".

На фото: Карл Каутский

Читайте все публикации рубрики "Формула небес"

Темы гороскоп астролог астрология астропрогноз день рождения формула небес астропсихоаналитика
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня
Здоровье
Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания
Бывший СССР
Бывшими советскими республиками рулит Запад
Новости Все >
Известны шесть участников Евро-2020
"Газпрому" отключили импортное оборудование через спутник
Специалисты рассказали о первых признаках тромбоза
В Бразилии произошло обрушение семиэтажного жилого дома
Врач рассказала, как правильно нужно мыть руки
В суд подано более 100 исков к сети магазинов "Семья" и Spar
Противопожарные "одеяла" помогут спасти дом от огня
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Ученые и писатели прошлого описали модель будущего
Уткин назвал Басту русским Элтоном Джоном
Последние материалы
Известны шесть участников Евро-2020
Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня
"Газпрому" отключили импортное оборудование через спутник
Специалисты рассказали о первых признаках тромбоза
В Бразилии произошло обрушение семиэтажного жилого дома
Врач рассказала, как правильно нужно мыть руки
Тестирование легких как метод исследования функций органов дыхания
В суд подано более 100 исков к сети магазинов "Семья" и Spar
Противопожарные "одеяла" помогут спасти дом от огня
Бывшими советскими республиками рулит Запад
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио

Белорусская спортсменка Екатерина Вандарьева потерпела поражения в Токио в рамках турнира по смешанным единоборствам.

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Общество
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Соломон Соловьев Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов "Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере Василий Амирджанов Игорь Буккер Смертная казнь как политический джокер Игорь Буккер
Комментарии
Стресс женщины во время беременности может повлиять на пол ребенка
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Рейтинг Зеленского пошатнулся, а оппозиция стала популярнее
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
История и современность
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
За что белогвардейцы расстреляли первого русского авиатора
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
Спикер от Ливии на саммите в Сочи связан со смотрителем тюрьмы, где незаконно удерживают россиян
BBC обвинило Россию в аннексии борща
BBC обвинило Россию в аннексии борща
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Пять привычек, которые остановят старение мозга
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или Почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Декор для любителей звездного неба
Декор для любителей звездного неба
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ