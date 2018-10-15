Назовем лягушку Каутский - Гороскоп дня

О способности оценить ситуацию и увидеть ее суть, основательности подхода к жизненным решениям и поступкам, а также железной логике рожденных 16 октября рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿



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"Многих беспокоит политика, зато им плевать на мусор возле подъезда — я взял веничек и подмел!" — так ответил однажды о своем отношении к политике рожденный сегодня замечательный российский рок-музыкант, основатель культовой группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко (фото). Об осознанной и осмысленной Формуле небес рожденных 16 октября поговорим подробнее.

Способность оценить ситуацию и увидеть ее суть воспринимается представителями знака Весы, рожденными сегодня, как вполне естественное качество. И вообще, темы суждения, обдумывания и глубокого анализа являются центральными в жизни людей, рожденных 16 октября. Они постоянно обдумывают решения профессионального или личного характера. Но несмотря на такую основательность подхода к жизненным решениям и поступкам у рожденных 16 октября нет предвзятых идей или глубоко укоренившихся предрассудков. Они никогда не требуют следовать их личной морали и отнюдь не являются закрытыми для восприятия внешнего мира натурами. Напротив, люди сегодняшнего дня, в общем, вполне либеральны и готовы к любым новым идеям и обсуждению самых фантастических проектов.

Формула небес дня сегодняшнего была особо благосклонна для государства Япония. Именно сегодня появились на свет первый и второй премьер-министры этой страны, сменившие друг друга на данном посту. Первый премьер-министр князь Ито Хиробуми оценивался современниками и потомками как выдающийся политик, внесший большой вклад в становление и усиление новой Японии. Второй премьер-министр Курода Киётака был чуть менее успешным на этом посту, допустил ряд ошибок в торговой политике, но после отставки получил почетную должность гэнро (старейшины) в японском правительстве, стал министром коммуникаций и председателем Тайного совета Японии.

На многих государственных постах Великобритании трудился рожденный сегодня английский политический деятель Остин Чемберлен. Это были посты лорда Адмиралтейства, министра почт, министра финансов, министра по делам Индии и министра иностранных дел. На последнем посту за его роль в локарнских переговорах в 1925 году Чемберлен стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В учебники истории и политологии герой дня сегодняшнего попал и благодаря своей ноте советскому правительству в 1927 году, в которой он обвинял СССР в ведении "антибританской пропаганды". Нота предупреждала о возможном разрыве торговых и дипломатических отношений. Тогда лидеры других великих держав урегулировали конфликт, который пытался инициировать Чемберлен. Ну а советское правительство провело ответную кампанию на эту ноту в СССР, которая привела к появлению популярного лозунга "Наш ответ Чемберлену", впоследствии вошедшего в русский язык как фразеологизм.

Рожденный сегодня немецкий теоретик марксизма Карл Каутский остался в памяти современников как один из самых основательных и фундаментально мыслящих революционеров своей эпохи. По любым спорным вопросам развития революционных процессов было принято обязательным получить экспертизу именно Карла Каутского. Как вспоминал Лев Троцкий, "мы читали книгу Бернштейна и ответ Каутского в московской тюрьме и затем в ссылке. Никто из марксистов в нашей среде не поднимал голоса за Бернштейна. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Каутский прав".

Именно Каутский один из первых после революции критикует большевистскую партию во главе с Лениным, называет их организацией заговорщиков и выступает в поддержку легальных парламентских реформ.

Формула небес увековечила фамилию Каутский в истории крайне трогательным образом. В честь Каутского назван открытый в 1988 году редкий вид бразильских лягушек. При взгляде на изображение Каутского действительно можно найти определенное сходство с этими милыми земноводными.

Признавая блестящую способность рожденных 16 октября к аналитическому суждению, стоит признать, что анализ окружающего является для них скорее объективной необходимостью, то есть оценкой предложенного с точки зрения пригодности в реальных категориях. Весы дня сегодняшнего высоко ценят старый добрый здравый смысл. Но их воображение развито настолько хорошо, что они могут увидеть обыденную жизнь в весьма неожиданном свете. Такое интересное сочетание реализма и фантазии является отличительной чертой этого дня. Например, в подтверждение сказанного, рожденные 16 октября обладают сильной интуицией, но при выражении своего мнения очень часто прибегают к использованию аллегорий и проведению аналогий.

Большинство рожденных 16 октября стараются жить по тем правилам, которые они проповедуют. Поэтому для них очень важна система их убеждений, а ее аксиомы должны быть четко определены. Люди, чей день рождения — 16 октября, могут испытывать антипатию к людям, которые говорят одно, а делают другое или используют религию или другие мировоззренческие концепции для защиты собственной моральной слабости и духовной бедности. Своеобразным знаменем карьеры у тех, кто родился в этот день, является железная логика в устном или письменном выражении своих мыслей.

"Есть что-то новое под солнцем. Ни в природе, ни в истории, ни в материальном мире, ни в мире духовном, в обществе и государстве ничто не стоит на месте. Рутина — первый враг государственного деятеля. Надо объявить войну рутине, устарелым шаблонам действия и мысли. Мы должны обладать полнотой знания — и видеть мир таким, каков он есть сегодня, а не таким, каким он был вчера, или таким, каким хотели бы его видеть", — так провозгласил однажды свою формулу действия рожденный сегодня первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион. Бен-Гурион считается одним из отцов-основателей Израиля. Именно он заложил фундамент еврейского государства, напрямую повлияв на решение ключевых вопросов и формирование основных институтов молодого государства.

Как и в Формуле небес первого и второго премьер-министров Японии, рожденных 16 октября, второй премьер-министр Израиля Моше Шарет, пришедший на смену Давиду Бен-Гуриону также появился на свет сегодня. И так же, как и его японский космический брат второй премьер-министр Японии, Шарет находился на этом посту всего один год, а затем занимал другие важные должности. Невольно в этой формуле передачи власти вспоминаются строчки из стихотворения Андрея Вознесенского…

Пошли мне, Господь, второго,

Чтоб не был так одинок…

Что касается личной жизни, то в ней герои дня сегодняшнего не всегда поступают так же рационально. И это проявляется не только в их странном поведении, но, возможно, и в том, что они действуют и реагируют очень импульсивно.

Многие из тех, кто родился в этот день, привыкли оценивать себя лишь на столько, на сколько от них требуют, и поэтому они могут быть сложными и несколько непредсказуемыми спутниками жизни. Они то защищают, то осуждают мир, в котором живут. Часто они позволяют себе критиковать свою семью и родственников, что приводит к ссорам, конфликтам и разногласиям. Если их просят высказать свое мнение относительно какой-либо персоны, они сделают это в целом дипломатично, но иногда могут разразиться и гневными эпитетами.

Часто рожденные в этот день испытывают сильное негодование, когда им досаждают. Поэтому, дабы сохранять и не тратить по пустякам свою основательную и осознанную энергию, они должны по возможности сдерживать себя, а еще лучше избегать ситуаций, вызывающих бурную эмоциональную реакцию.

Помимо блестящих и харизматичных руководителей разных уровней, Формула небес дня сегодняшнего подарила миру замечательных философов, художников и писателей.

Это и лауреат Нобелевской премии по литературе немецкий писатель Гюнтер Грасс (фото). И его американский космический собрат лауреат Нобелевской премии драматург Юджин О'Нил, получивший премию с замечательной формулировкой: "за силу воздействия, правдивость и глубину драматических произведений, по-новому трактующих жанр трагедии". И, конечно же, один из самых известных драматургов позднего викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма неподражаемый Оскар Уайлд (фото).

Мастер эффектных афоризмов и гениальных парадоксов Оскар Уайльд является, наверное, одним из самых цитируемых классиков в информационном пространстве. Его цитатой о своей осмысленной Формуле небес и формуле рожденных 16 октября мы и закончим сегодня: "В жизни бывают только две настоящие трагедии: одна — когда не получаешь того, чего хочешь, а вторая — когда получаешь".

На фото: Карл Каутский

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