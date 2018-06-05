Знак зодиака 5 июня: знаменитые Близнецы

О новаторстве, импульсивности, профессиональном занудстве, бешеной энергии и завидном упорстве рожденных 5 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.
Главные герои диснеевского мультфильма про Чипа и Дейла родились из каламбура — от фамилии Томаса Чиппендейла. Именно так по-английски звучит название мультсериала "Чип энд Дейл". Обладатель звучной фамилии сегодня уже не так известен, как популярные мультперсонажи, названные частями его фамилии, но Формула небес Чиппендейла по-прежнему интересна для изучения.
Рожденный 5 июня Близнец Томас Чиппендейл был крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Талантливый Близнец был абсолютным новатором. В 1752 году он открыл в Лондоне собственную мастерскую, нанял около 20 рабочих и принялся за усовершенствование существующих форм мебели путем подчеркивания их структуры и функции резными ленточными орнаментами. Один из первых он стал применять китайские и готические мотивы.
Через два года вышел классический труд мастера "Руководство для дворянина и краснодеревщика", в котором были приведены 200 медных гравюр и изображения более 375 предметов мебели. Эта книга была переведена на русский язык и фактически стала первым пособием для развития профессии краснодеревщика в России. Мебель мастера с годами и с ростом популярности подвергалась большому количеству подделок, что, конечно же, вызывало у ее создателя многочисленные разочарования.
Близнецы, рожденные 5 июня, достаточно часто встречают непонимание со стороны окружающих.
Собственные мысли им кажутся простыми, понятными и даже прагматичными. На самом деле, их мысли бывают путаными и сложными, напрочь лишенными связи с реальностью. Слушатели, возможно, и выслушивают их, но всегда теряются в догадках насчет истинного смысла сказанного. Некоторые из тех, кто родился 5 июня, придают слишком большое значение мыслительному процессу как таковому и совсем не интересуются происходящим наяву. Можно смело утверждать, что люди, чей день рождения — 5 июня, живут в своем собственном мире.
Живший в собственном мире российский и белорусский живописец Юдель Пэн глубоко впустил в него лишь одного из многих своих учеников. Этим учеником стал Марк Шагал. Именно в Витебске в 1891 году Юдель Пэн открыл первую в Белоруссии частную Школу рисования и живописи. И именно в эту школу привели учиться рисовать маленького Марка Шагала.
Сам Юдель Пэн, как и положено быстрому Близнецу, мог нарисовать все, что видит в считанные секунды. Именно этому он и учил своих учеников: работать быстро, четко, на едином порыве и импульсе. Около ста учеников мастера стали известными живописцами и скульпторами. После Октябрьской революции и запрете частных пансионов огромными усилиями Марка Шагала в Витебске было открыто Народное художественное училище, где его учитель Юдель Пэн стал ректором и возглавлял это учебное заведение многие годы.
Несмотря на комфортное одиночество общение с окружающими людьми все-таки чрезвычайно важно для Близнецов сегодняшнего дня, 5 июня, и в случае отсутствия такового или непонимания со стороны близких людей они раздражаются и даже гневаются без меры. Наиболее сильным натурам однако удается сдерживать в себе агрессивность, и они дают окружающим возможность осмыслить сказанное ими. Рожденные 5 июня страдают излишней импульсивностью и обычно выплескивают весь поток информации сразу же, рассчитывая на то, что слушатели улавливают ход их мыслей.
Должно было пройти много десятилетий, чтобы каждый человек на Земле понял мысли рожденного 5 июня экономического гения, английского лорда Джона Кейнса. Именно он стал основателем кейнсианского направления в экономической теории.
"Самая сложная вещь в этом мире не убедить людей принять новые идеи, а заставить их забыть старые. Идеи экономистов имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром", — так писал Джон Кейнс.
Идеи выдающегося экономиста правят миром вот уже второе столетие.
В теории Кейнса весь полученный людьми доход распределяется на потребление и сбережение. Под потреблением Кейнс понимал сумму денег, которая затрачивается населением на приобретение определенных благ и услуг, используемых для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Так что именно Близнеца Кейнса можно по праву считать создателем того самого общества потребления, в котором все мы и живем в XXI веке.
Многие из тех, кто родился 5 июня, чрезвычайно суетливы и любят, чтобы любое начинание было продумано до мельчайших деталей.
"Что, если?" — этот вопрос беспрестанно мучает их, и именно его они задают окружающим. В основе такого беспокойства — страх оказаться жертвой критики, боязнь прослыть глупцом.
В этом близнецовом профессиональном занудстве сделал все свои открытия английский физик Рудольф Пайерлс. И по свидетельству современников, большинство своих открытий он сделал в поездах. Кстати, рожденный завтра Близнец Александр Пушкин, практически все замыслы своих произведений также сделал в дороге.
Пайерлс внес свой крупный вклад в квантовую теорию излучения, которую он сформулировал в книге "Квантовая теория твердого тела". Ученый внес свою лепту в теорию относительности, теорию поля, теорию отопления жилых помещений и даже в создание паровых котлов с автоматической углеподачей.
Ну и, конечно же, Рудольф Пайерлс вошел в историю как первый разработчик формулы взрыва атомной бомбы. Великобритания тогда не стала разрабатывать и испытывать эту формулу, но она была теоретически описана гениальным Близнецом Пайерлсом за десять лет до создания атомной бомбы американским физиком Робертом Оппенгеймером в США.
Астрономы и астрологи всего мира благодарны рожденному 5 июня астроному Джону Адамсу за открытие планеты Нептун. Если быть совсем точным, то, будучи выдающимся математиком, Адамс предсказал существование и положение в пространстве этой планеты при помощи одной лишь математики (планета, открытая "на кончике пера"). Расчеты были проведены для объяснения отклонений от законов Кеплера и Ньютона в орбите Урана. А чуть позже, имея эти расчеты, другие астрономы увидели эту планету уже на небе в телескопах.
С возрастом люди, рожденные 5 июня, обретают степенность, становятся более вдумчивыми и неторопливыми.
Если к тому же им удается обуздать свою бешеную энергию, их жизнь становится более системной и уравновешенной. Рожденные 5 июня обладают завидным упорством и стремятся к тому, чтобы все было сделано правильно и вовремя. Некоторые женщины, родившиеся в этот день, в молодости бывают крайне несобранными, но с годами этот недостаток уходит. Если рожденным 5 июня удастся проще смотреть на жизнь и они научатся хотя бы иногда посмеиваться над собой, жизнь их станет по-настоящему счастливой и здоровой.
Ну и, в завершение, фраза — кульминация всего того, что мы теперь знаем о Формуле небес для рожденных 5 июня… Принадлежит она великолепной польской актрисе Барбаре Брыльской, которая также празднует сегодня свой день рождения.
"Я никогда не скандалю. Скандал — это когда ты не права. А я всегда права".
Сказано и точка.
Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:
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