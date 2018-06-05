Знак зодиака 5 июня: знаменитые Близнецы

О новаторстве, импульсивности, профессиональном занудстве, бешеной энергии и завидном упорстве рожденных 5 июня под знаком зодиака Близнецы рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Томас Чиппендейл

Главные герои диснеевского мультфильма про Чипа и Дейла родились из каламбура — от фамилии Томаса Чиппендейла. Именно так по-английски звучит название мультсериала "Чип энд Дейл". Обладатель звучной фамилии сегодня уже не так известен, как популярные мультперсонажи, названные частями его фамилии, но Формула небес Чиппендейла по-прежнему интересна для изучения.

Рожденный 5 июня Близнец Томас Чиппендейл был крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Талантливый Близнец был абсолютным новатором. В 1752 году он открыл в Лондоне собственную мастерскую, нанял около 20 рабочих и принялся за усовершенствование существующих форм мебели путем подчеркивания их структуры и функции резными ленточными орнаментами. Один из первых он стал применять китайские и готические мотивы.

Через два года вышел классический труд мастера "Руководство для дворянина и краснодеревщика", в котором были приведены 200 медных гравюр и изображения более 375 предметов мебели. Эта книга была переведена на русский язык и фактически стала первым пособием для развития профессии краснодеревщика в России. Мебель мастера с годами и с ростом популярности подвергалась большому количеству подделок, что, конечно же, вызывало у ее создателя многочисленные разочарования.

Близнецы, рожденные 5 июня, достаточно часто встречают непонимание со стороны окружающих.

Собственные мысли им кажутся простыми, понятными и даже прагматичными. На самом деле, их мысли бывают путаными и сложными, напрочь лишенными связи с реальностью. Слушатели, возможно, и выслушивают их, но всегда теряются в догадках насчет истинного смысла сказанного. Некоторые из тех, кто родился 5 июня, придают слишком большое значение мыслительному процессу как таковому и совсем не интересуются происходящим наяву. Можно смело утверждать, что люди, чей день рождения — 5 июня, живут в своем собственном мире.

Юдель Пэн

Живший в собственном мире российский и белорусский живописец Юдель Пэн глубоко впустил в него лишь одного из многих своих учеников. Этим учеником стал Марк Шагал. Именно в Витебске в 1891 году Юдель Пэн открыл первую в Белоруссии частную Школу рисования и живописи. И именно в эту школу привели учиться рисовать маленького Марка Шагала.

Сам Юдель Пэн, как и положено быстрому Близнецу, мог нарисовать все, что видит в считанные секунды. Именно этому он и учил своих учеников: работать быстро, четко, на едином порыве и импульсе. Около ста учеников мастера стали известными живописцами и скульпторами. После Октябрьской революции и запрете частных пансионов огромными усилиями Марка Шагала в Витебске было открыто Народное художественное училище, где его учитель Юдель Пэн стал ректором и возглавлял это учебное заведение многие годы.

Несмотря на комфортное одиночество общение с окружающими людьми все-таки чрезвычайно важно для Близнецов сегодняшнего дня, 5 июня, и в случае отсутствия такового или непонимания со стороны близких людей они раздражаются и даже гневаются без меры. Наиболее сильным натурам однако удается сдерживать в себе агрессивность, и они дают окружающим возможность осмыслить сказанное ими. Рожденные 5 июня страдают излишней импульсивностью и обычно выплескивают весь поток информации сразу же, рассчитывая на то, что слушатели улавливают ход их мыслей.

Джон Кейнс

Должно было пройти много десятилетий, чтобы каждый человек на Земле понял мысли рожденного 5 июня экономического гения, английского лорда Джона Кейнса. Именно он стал основателем кейнсианского направления в экономической теории.

"Самая сложная вещь в этом мире не убедить людей принять новые идеи, а заставить их забыть старые. Идеи экономистов имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром", — так писал Джон Кейнс.

Идеи выдающегося экономиста правят миром вот уже второе столетие.

В теории Кейнса весь полученный людьми доход распределяется на потребление и сбережение. Под потреблением Кейнс понимал сумму денег, которая затрачивается населением на приобретение определенных благ и услуг, используемых для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Так что именно Близнеца Кейнса можно по праву считать создателем того самого общества потребления, в котором все мы и живем в XXI веке.

Многие из тех, кто родился 5 июня, чрезвычайно суетливы и любят, чтобы любое начинание было продумано до мельчайших деталей.

"Что, если?" — этот вопрос беспрестанно мучает их, и именно его они задают окружающим. В основе такого беспокойства — страх оказаться жертвой критики, боязнь прослыть глупцом.

Рудольф Пайерлс

В этом близнецовом профессиональном занудстве сделал все свои открытия английский физик Рудольф Пайерлс. И по свидетельству современников, большинство своих открытий он сделал в поездах. Кстати, рожденный завтра Близнец Александр Пушкин, практически все замыслы своих произведений также сделал в дороге.

Пайерлс внес свой крупный вклад в квантовую теорию излучения, которую он сформулировал в книге "Квантовая теория твердого тела". Ученый внес свою лепту в теорию относительности, теорию поля, теорию отопления жилых помещений и даже в создание паровых котлов с автоматической углеподачей.

Ну и, конечно же, Рудольф Пайерлс вошел в историю как первый разработчик формулы взрыва атомной бомбы. Великобритания тогда не стала разрабатывать и испытывать эту формулу, но она была теоретически описана гениальным Близнецом Пайерлсом за десять лет до создания атомной бомбы американским физиком Робертом Оппенгеймером в США.

Джон Адамс

Астрономы и астрологи всего мира благодарны рожденному 5 июня астроному Джону Адамсу за открытие планеты Нептун. Если быть совсем точным, то, будучи выдающимся математиком, Адамс предсказал существование и положение в пространстве этой планеты при помощи одной лишь математики (планета, открытая "на кончике пера"). Расчеты были проведены для объяснения отклонений от законов Кеплера и Ньютона в орбите Урана. А чуть позже, имея эти расчеты, другие астрономы увидели эту планету уже на небе в телескопах.

С возрастом люди, рожденные 5 июня, обретают степенность, становятся более вдумчивыми и неторопливыми.

Если к тому же им удается обуздать свою бешеную энергию, их жизнь становится более системной и уравновешенной. Рожденные 5 июня обладают завидным упорством и стремятся к тому, чтобы все было сделано правильно и вовремя. Некоторые женщины, родившиеся в этот день, в молодости бывают крайне несобранными, но с годами этот недостаток уходит. Если рожденным 5 июня удастся проще смотреть на жизнь и они научатся хотя бы иногда посмеиваться над собой, жизнь их станет по-настоящему счастливой и здоровой.

Валдис Пельш

И еще некоторые…

Всегда смеется над собой и заставляет смеяться других вокруг себя рожденная 5 июня замечательная эстрадная артистка Елена Воробей .

. Прекрасен и остроумен Близнец-телеведущий Валдис Пельш , отмечающий сегодня свой 51-й день рождения (статья написана в 2018 году. — Ред. ).

, отмечающий сегодня свой 51-й день рождения (статья написана в 2018 году. — ). Близнец-эрудит, знающий ответы на многие вопросы, писатель и телеведущий программы "Умники и умницы" Юрий Вяземский отмечает сегодня свой 67-й день рождения (статья написана в 2018 году. — Ред.).

Елена Воробей

Ну и, в завершение, фраза — кульминация всего того, что мы теперь знаем о Формуле небес для рожденных 5 июня… Принадлежит она великолепной польской актрисе Барбаре Брыльской, которая также празднует сегодня свой день рождения.

"Я никогда не скандалю. Скандал — это когда ты не права. А я всегда права".

Сказано и точка.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 5 июня

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 15, 18, 22, 25, 26

Февраль: 3, 18, 22

Март: 16, 22, 25, 27, 30

Апрель: 6, 7, 17, 25, 28

Май: 7, 13, 14, 21, 24, 28

Июнь: 8, 9, 11, 13, 29

Июль: 1, 5, 7, 9

Август: 5, 7, 9, 12, 20

Сентябрь: 5, 6, 11, 12, 21, 28

Октябрь: 1, 4, 16, 25, 27, 28

Ноябрь: 2, 7, 11, 16, 20

Декабрь: 6, 14, 16, 18

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