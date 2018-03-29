Рожденные 29 марта Овны наблюдательны

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О наблюдательности рожденных 29 марта под знаком зодиака Овен рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев.

Наблюдательность Овнов, рожденных 29 марта, дает действительно превосходные результаты. Итальянский врач Санторио Санкториус, рожденный 29 марта, большую часть жизни наблюдал за изменением массы тела человека. К чему привели эти многолетние наблюдения — спросите вы? К банальному изобретению, как теперь покажется, в XXI веке. Но для начала XVII века это было гениальное открытие. Санкториус изобрел весы.

Среди своих неугомонных собратьев, рожденных под знаком Овна, личности, рожденные 29 марта, отличаются сдержанностью и наблюдательностью.

Обычно они не несутся сломя голову впереди паровоза, как это свойственно многим представителям знака Овна, они внимательно изучают и сам паровоз, и его вагоны и хорошо знают отличие купейного вагона от плацкартного. И только внимательно изучив все плюсы и минусы будущего движения, они медленно отправляются в путь.

И если большинство Овнов — это вечные студенты, регулярно сдающие свои зачеты и экзамены строгому преподавателю под названием жизнь, то Овны-наблюдатели, рожденные 29 марта, сразу пишут диплом, предварительно досконально изучив все тонкости и особенности жизненных перипетий.

Санторио Санкториус

Как терпеливый наблюдатель, ученый проводил все опыты на себе и таким образом сделал открытия в сфере "обмена веществ" человека, человеческого дыхания и "невидимого испарения" с поверхности кожи. "Невидимым испарением" ученые Средневековья называли конденсат. И эти наблюдения ученый превращал в изобретения.

Так в руках гениального Овна Санкториуса появился прибор для измерения силы пульсаций артерий, который мы сегодня называем тонометр, а вместе со своим другом великим ученым Средневековья Галилео Галилеем они нашли одну из функций ртути и придумали первый ртутный термометр.

Иоганн Музеус

Немецкий писатель середины XVIII века Иоганн Музеус, рожденный 29 марта, также был чрезвычайно любознателен и наблюдателен во всех сферах жизни. Абсолютно по-овновски прошли его молодые годы. Получив диплом свободной профессии (в XVIII веке была, оказывается, такая профессия — свободная), свободолюбивый Овен Музеус занялся богословием. Но Овны-богословы со свободным дипломом — это, естественно, особое богословие, и начинающий пастор не был строгим ревнителем духовных ценностей. Проповедуя прихожанам библейские традиции, он участвовал в легкомысленных молодежных забавах, любил озорные танцы и ухаживал за хорошими девушками. Словом, был такой веселый пастор-балагур, что категорически не принималось католической церковью в те времена.

И Формула небес определила тогда его настоящее призвание. Музеус стал собирать сказки. И в этом собирательстве проявился его талант наблюдателя в полной мере. Скрупулезно и тщательно Музеус систематизировал немецкие сказки, собирая их по всем деревням Германии. И этим вошел в историю. Его сборник "Народные сказки немцев" и по сей день является энциклопедией для всех, кто хочет изучить традиции и культуру немецкого этноса.

Эжен Шнайдер

Как и врач Музеус, наблюдавший за испарениями человеческого тела в XVIII веке, наблюдал за испарением и рожденный 29 марта французский промышленник Эжен Шнайдер. Тема энергии пара и возможностей паровых приборов занимала всю его жизнь. И если наблюдения Музеуса привели к созданию термометра и весов, то наблюдательный Шнайдер построил свои паровоз и пароход. У гениальных Овнов все просто: наблюдаешь внимательно за возможностями чего-либо и получаешь результат. Главное — делать все с любовью.

Михаил Евдокимов-Рокотовский

Внимательное наблюдение за паровозами и их перемещениями помогло рожденному 29 марта русскому инженеру-строителю Михаилу Евдокимову-Рокотовскому построить лучшие железные дороги в России, а потом и в СССР.

Алексей Филомафитский

А наблюдательный Овен-физиолог, рожденный 29 марта, Алексей Филомафитский в молодости изучал дыхание птиц и впоследствии стал одним из основоположников экспериментальной физиологии в России, автором первого учебника по физиологии и выдающихся методик по переливанию крови и наркозу. Вот к таким результатам приводят порой наблюдения за птицами.

Как правило, еще в раннем возрасте рожденные 29 марта формулируют для себя концепцию мировоззрения, которая остается неизменной на протяжении всей жизни.

И это мировоззрение совпадает с их Формулой небес. Вселенная благосклонна к своим наблюдателям. Они превосходно умеют слышать подсказки, приходящие из небесной канцелярии, и быстро приходят к осознанию своей роли в этом мире.

Рожденные 29 марта рассматривают жизнь как процесс методичного, бескомпромиссного и неуклонного следования по предначертанному персональному пути. Рожденные 29 марта часто могут демонстрировать блестящие результаты в своей деятельности, но они вовсе не тщеславны и им не требуется общественного признания. Такая скромность зачастую вознаграждается назначением на высокие и ответственные должности. Если же случается, что их способности и успехи остаются непризнанными или попросту незамеченными, они безропотно продолжают трудиться на однажды избранном поприще и находят в этом счастье и удовлетворение.

Кирилл Хлебников

Именно так тихо и незаметно для окружающих изучал быт и традиции народов Дальнего Востока и Аляски замечательный этнограф и путешественник Кирилл Хлебников, оставив после себя уникальные исследования по данному региону.

Поль Рансон

Красиво и изысканно писал свои картины рожденный 29 марта французский художник-график, мистик и философ Поль Рансон, один из ярчайших представителей неоимпрессионисткого направления в искусстве. Поль Рансон для своих наблюдений за людьми даже изобрел свой собственный язык, назвав его "язык Наби", и общался на нем с теми, кого хотел изучить.

Алан Гардинер

Всю жизнь изучал египетский язык замечательный английский лингвист сэр Алан Гардинер, и созданная им сто лет назад "Египетская грамматика: введение и изучение иероглифов" по сей день остается главным пособием для всех изучающих египетский язык, так же как и составленный рожденным сегодня ученым "Словарь египетского языка".

Лаврентий Берия

Любовь к языкознанию и наблюдательность Овнов, рожденных 29 марта, может приобретать разные формы. Основателем своего языка — "языка Гулага" — стал и рожденный 29 марта нарком НКВД Лаврентий Берия. Наблюдательность его пристальных глаз сквозь легендарные очки и известные эксперименты над миллионами людей также не забыты в истории человечества.

Формула небес многогранная, и создатель порой показывает людям все ее грани. Но грани созидания рожденных 29 марта наблюдателей все-таки чаще более красивые и изысканные.

Вангелис

Прекрасен в своих музыкальных экспериментах один из первых исполнителей электронной музыки греческий композитор Вангелис. Молодого Вангелиса с детства пытались научить играть на фортепиано, но маленький Овен упирался изо всех сил, не желая формально заниматься музыкой. Он хотел играть на фортепиано по-своему, по-особенному. И сегодня, слушая музыкальные шедевры Вангелиса, мир понимает, что композитор реализовал свою Формулу небес безупречно.

Станислав Говорухин

Также безупречно реализовал свою Формулу небес рожденный 29 марта кинорежиссер Станислав Говорухин. Снятый им один из первых советских детективных сериалов "Место встречи изменить нельзя" и спустя 40 лет держит у экранов телевизоров миллионы зрителей.

Владимир Пресняков-младший

Всегда прекрасен на сцене и пришедший 29 марта в мир озорной ребенок-Овен российский исполнитель и композитор Владимир Пресняков-младший. Его эксперименты с голосом, его фальцет, проникновенность и мелодичность его песен любимы и востребованы уже многие годы.

Сэм Уолтон

"Тебе нужно что-нибудь из Wal-Mart?" — эта фраза стала нарицательной уже много десятилетий в США и во многих других уголках земного шара. А все начиналось для маленького Сэма Уолтона с дойки коров и доставки молока клиентам. Именно этим занимался будущий самый богатый человек на Земле во время Великой американской депрессии, помогая своим родителям.

Но наблюдательность, трудолюбие и открытость для своей Формулы небес сделали из маленького Сэма изобретателя модели розничной торговли в мире. Он стал ее отцом-основателем, и ни одной компании в мире пока не удается повторить его коммерческий результат. Сегодня Wal-Mart — по-прежнему самая крупная розничная торговая сеть в мире, состоящая из почти 12 тысяч торговых точек и работающая под 59 различными именами в 28 странах мира.

Писатель фантаст Рэй Бредбери однажды написал о сути наблюдательных людей:

"Если бежишь, время точно бежит с тобой. Есть только один-единственный способ хоть немного задержать время: надо смотреть на все вокруг, а самому ничего не делать".

Наверное, эта фраза может стать девизом для всех наблюдательных Овнов, рожденных 29 марта. Они просто внимательно смотрят вокруг и всегда начинают действовать в нужное время и в нужном месте.

Наиболее подходящий партнер для рожденных 29 марта

Для любви и брака лучше всего подходят люди, рожденные в такие дни:

Январь: 2, 3, 4, 9, 17

Февраль: 13, 23, 25

Март: 3, 11, 26, 28

Апрель: 13, 18, 20, 22

Май: 10, 15, 19, 23

Июнь: 1, 6, 26

Июль: 7, 28, 30

Август: 4, 14, 17

Сентябрь: 11, 16, 18, 23

Октябрь: 2, 3, 7, 8, 15, 20

Ноябрь: 1, 3, 4, 21, 22

Декабрь: 1, 2, 15, 18

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