Беременность под солнцем

В летнюю пору будущей маме необходим особый уход. Как помочь себе в жаркие дни, советует гинеколог московского центра "Топикус" Ольга Сергеевна Хохлова.

Беременность и жара. Какую выбрать одежду и крема.

Беременность: уход за телом в жару

Летом, когда жарко, многие люди страдают от повышенного потоотделения. Будущих мам эта проблема заботит вдвойне. Усиливают потливость:

перестройка организма на новый лад

усиленный обмен веществ.

Поэтому женщина "в положении" должна постоянно носить с собой дезодорант. Лучше, если он не будет содержать:

парабены

алкоголь

отдушки.

Не меньше потеют и ноги, поэтому запаситесь спреем для ног. Стоит использовать любую возможность в течение дня принять душ. Вода должна быть теплой, а не холодной.

Можно освежиться, просто промокнув кожу влажным полотенцем, салфеткой. Можно попробовать получить прохладу и таким образом: возьмите из морозилки кубик льда и протрите руку с внутренней стороны. От ладони до сгиба локтя, сначала правую, потом левую. Затем наберите в тазик или в раковину прохладной воды и погрузите в нее по локоть обе руки приблизительно на минуту.

Сейчас в продаже появились спреи с термальной водой, которые помогут вам в пути, на прогулке, в больнице. Например:

EVIAN

VICHY

небольшие баллончики объемом 150 — 200 мл — вы сможете купить практически в любой аптеке. Мелкие частички воды равномерно разбрызгиваются по лицу и увлажняют кожу. Одновременно осуществляется легкий, но очень полезный микромассаж.

Можно использовать для этих же целей обычную минеральную воду: на бутылку с водой надеть распылитель и точно так же разбрызгивать живительную влагу.

Особое внимание следует обратить на "беременную" кожу. Летом у нее две проблемы:

сухость пигментные пятна.

Начнем с последних. Ультрафиолетовые лучи, проникающие даже сквозь облака, способствуют появлению пятен и на:

лице

шее

теле.

Свести их появление к минимуму можно с помощью головных уборов с:

широкими полями

козырьками

прикрывающими лицо. Не забывайте и о солнечных зонтиках, которые с таким изяществом использовали наши белокожие предшественницы.

Ультрафиолет и беременность

Старайтесь укрываться под всевозможными тентами и навесами. И, конечно, используйте для ухода за кожей средства и косметику со светозащитным фактором. Если у вас чувствительная кожа, то степень защиты должна быть не меньше 15 единиц.

Лучшее время для принятия солнечных ванн — после четырех часов. А если вы отправились к морю, помните:

вода

светлый песок

гравий

камень

усиливают ультрафиолетовое излучение. Теперь о специальном уходе за кожей, иссушенной солнцем. Особое внимание следует обратить на кожу груди и живота.

Сухая кожа более склонна к образованию стрий — растяжек. Старайтесь регулярно массировать грудь и живот питательными кремами или лосьонами против растяжек. Для кожи лица используйте увлажняющие, снимающие раздражение нежирные кремы.

Например, дневной крем "Bio-Calmille" от Yves Rosher не только успокаивает раздраженную кожу, но и придает ей матовый оттенок. А гель "Алоэ и лимон" от Грин Мамы хорошо тонизирует, эффективен против покраснения. Не забывайте и о тонизирующих неспиртовых тониках: их можно носить с собой и время от времени протирать ими лицо и шею.

Лучшее время для принятия солнечных ванн — после четырех часов

Еще одна проблема — ноги. В особо жаркие дни они:

становятся "чугунными"

распухают

особенно в щиколотках. Поэтому для ног полезны:

контрастный душ

обливания.

Обливать ноги нужно снизу вверх, начиная и заканчивая холодной водой. А в конце дня, когда ноги устают больше всего, погрузите их в тазик с морской солью и мятой на 15 — 20 минут. Хороша и специальная ванночка для ног с массажем с теми же ингредиентами.

После водных процедур смажьте ноги успокаивающим кремом или гелем и положите их на возвышение. Кстати говоря, чтобы снять с ног "лишний груз", сделайте педикюр.

Если вы не делали его достаточно долго, поверьте: эффект будет потрясающий.

И конечно, не последнюю роль играет обувь. Остановите свой выбор на удобных мягких, открытых босоножках. От другой обуви на время лучше отказаться.

Лучше всего в жару пить соки, минеральную воду, фруктовые и травяные чаи

В жару у беременных нередко возникают:

тошнота

головокружения

и даже обмороки.

Связано это с тем, что кровяное давление у них очень часто ниже нормы, особенно когда на улице печет солнце и душно. Стабилизирует его теплая ванна с добавлением масла розмарина. Или же можно на холодную влажную салфетку капнуть немного розмаринового масла и растереться от затылка до самых пяток.

Что пить беременной женщине в жаркую пору? Лучше всего соки, минеральную воду, фруктовые и травяные чаи. Для того, чтобы обмен веществ нормально осуществлялся, организму "в положении" необходимо 1,5 — 2 литра жидкости ежедневно.

В очень жаркую погоду на один стакан негазированной минеральной воды разведите 1 столовую ложку яблочного уксуса. Этот напиток:

утолит жажду

вернет бодрость

вернет ушедшие вместе с потом нужные организму вещества.

Несладкие фрукты тоже хорошо утоляют жажду. Вместе с ними вы получаете еще и витамины, так необходимые и вам самой, и малышу.

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