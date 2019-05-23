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Автор Александра Балан-Сенчук

Почему у женщин на 20 неделе возникает синдром отрицания беременности

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Синдром отрицания беременности — это термин, который относится к состоянию, при котором женщина отрицает свою беременность. На 20 неделе "интересного положения" он встречается у одной из 475 женщин, но заболеваемость снижается до 1 на 2500 к моменту родов. Отказ от беременности может происходить как в психотической, так и в непсихотической форме.

Почему у женщин на 20 неделе возникает синдром отрицания беременности

Типы отрицания беременности

Женщины с психотическим отрицанием беременности имеют долгосрочные психические расстройства, такие как шизофрения, которая продолжается на протяжении всей беременности. Они могут колебаться между открытым принятием и решительным отрицанием своей беременности.

В случаях непсихотического отрицания могут быть три различных типа:

  • Повсеместное отрицание — это вовлечение женщины, не позволяющей существованию беременности войти в ее сознание (36%).
  • Аффективное отрицание — женщина осознает, что она беременна, но не желает, чтобы это сказывалось на ее чувствах к событию или заботе о себе и о плоде во время беременности (52%).
  • Постоянное отрицание — отрицание сопровождает осознание беременности в третьем триместре (11%).

Причины и факторы риска

Считается, что отказ от беременности является следствием неспособности приспособиться к условиям беременности. К ним относятся необходимость адаптироваться к изменяющимся физическим потребностям и потребностям, менять форму, готовиться к рождению и уходу за ребенком, а также развивать раннюю связь с плодом. Все это может привести к всепоглощающим страхам и сомнениям относительно собственной способности успешно выносить ребенка и ухаживать за ним в будущем.

Потенциальные осложнения

Отказ признавать факт беременности может вызвать осложнения как у матери, так и у ребенка, в том числе:

  • Душевное расстройство.
  • Самостоятельные домашние роды без должно медицинской помощи, которые могут привести к осложнениям.
  • Пренебрежение новорожденным.
  • Убийство новорожденного. В случае непсихотического отрицания смерть наступает в результате пренебрежения из-за того, что мать становится крайне дезориентированной после родов. В случае психотического отрицания мать чаще убивает ребенка.
депрессия у беременных
депрессия у беременных

Лечение

Синдром отрицания беременности требует немедленного медицинского и психиатрического вмешательства, чтобы предотвратить убийство новорожденного. Может потребоваться как медикаментозная терапия, так и психотерапия, при этом внутренняя борьба женщины будет мягко выведена на поверхность и признана. Должна быть обеспечена социальная и семейная поддержка женщины и обучение навыкам воспитания.

Основные психические заболевания, если таковые имеются, следует диагностировать и лечить. Последующее наблюдение имеет решающее значение во всех случаях. Безопасность детей должна оставаться первостепенной, а соответствующие органы следят за здоровьем женщины и ребенка. Любая последующая беременность должна находиться под наблюдением с ранней стадии.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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