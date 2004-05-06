Ответить на вопрос: "беременна ли я?" — можно не выходя из дома. Наших читательниц консультирует кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог московского Медицинского женского центра Лия Ионовна ДЖАВАХИЯ.
— Лия Ионовна, скажите, пожалуйста, какие методы позволяют женщинам определять беременность самостоятельно, не прибегая к помощи врача?
— В российских аптеках появилась такая удобная и полезная вещь, как тест на определение беременности в домашних условиях. Этим способом пользуются женщины во всем мире. Неоспоримые преимущества домашнего теста простота применениям полная анонимность. Однако для многих основное даже не это.
Главное, что с помощью теста вы можете обнаружить беременность на самом малом сроке — начиная с первого дня задержки менструации. До изобретения домашнего теста возможностью такой ранней диагностики обладали только лабораторные анализы крови и мочи.
Их и сейчас бесплатно делают в районных женских консультациях. Но результаты анализов приходится ждать неделю, в то время как здесь вы получаете практически немедленный ответ на свой вопрос.
— Каким образом применяют домашние тесты на беременность?
— Для проведения такого "обследования" нужно только небольшое количество свежей мочи.
Производители указывают, что подойдет моча, собранная в любое время суток. Врачи все же придерживаются мнения, что женщинам лучше воспользоваться утренней порцией.
Сам тест состоит из маленькой полоски, определенная часть которой чувствительна к гормону беременности — хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ). При беременности этот гормон присутствует как в крови, так и в моче. Полоску помещают в емкость с мочой до нужной отметки на время, указанное в инструкции. Обычно оно составляет от одной до пяти минут.
Если по истечении срока на полоске проявились две черты — вы "в положении". Одна черта свидетельствует об отсутствии беременности.
— Насколько достоверен такой тест?
— Домашние тесты "последнего поколения" точны практически на 100%. И, между прочим, степень достоверности во многом зависит от правильности и тщательности его исполнения.
Правда, стоит учесть один момент. С развитием беременности уровень гормона ХГЧ меняется.
В самом начале — в первые дни задержки менструации — его в моче не слишком много. Тест этот гормон "поймает", но возможно, что черта на полоске, отвечающая за положительный результат, проявится нечетко.
И женщина зачастую трактует увиденное по-своему, иногда доходя до абсурда: что тест нехорош, что она совсем не беременна либо "беременна наполовину и все еще может рассосаться".
В такой ситуации лучше провериться еще раз, но уже через несколько дней. Можно приобрести тест другой фирмы, если к предыдущему у вас возникло недоверие. Но если вы боитесь ошибки, лучше сдайте на анализ кровь из вены:
— Тесты каких фирм все-таки надежнее?
— Сейчас в аптеках продаются как импортные, как и отечественные тесты. Все они рекомендованы для применения с первого дня задержки менструации, все гарантируют точность. Одинаковы и механизмы действия. Так что отличаются они только ценой.
— Тест на беременность — это не единственный способ диагностировать беременность самой?
— Есть общеизвестные признаки беременности, например:
Но это лишь косвенные приметы, на их основе вывод об "интересном положении" делать нельзя.
Совсем другое дело, если во время задержки месячных женщина будет вести график ректальной температуры. В таком случае она сможет и сама ответить на вопрос: "Беременна ли я?".
Но при условии, что у нее до сих пор был регулярный цикл. Иначе повышается риск ошибки.
— Как именно нужно проводить эту процедуру?
— В строгом соответствии с правилами.
Лучше приступать к делу как минимум за четыре дня до начала предполагаемой менструации. Каждое утро, просыпаясь и не вставая с постели, надо измерять температуру в заднем проходе в течение 5-7 минут.
Так день за днем вы записываете полученные данные и на их основе составляете график ректальной температуры.
Если она держится на уровне 37,1-37,3 С, а месячные не приходят, у вас есть повод подумать о наличии беременности. Повод становится тем серьезнее, чем больше срок задержки.
— Есть ли у домашних способов определения беременности недостатки?
— Да есть.
К сожалению, они способны дать утвердительный ответ и в случае внематочной беременности. Кстати, таким же недостатком обладают и анализы крови и мочи.
Исключить внематочную беременность можно лишь с помощью ультразвукового исследования органов малого таза. Поэтому не забудьте в скором времени встать на учет к врачу.
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