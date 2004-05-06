Тесты на беременность: особенности применения и преимущества

Ответить на вопрос: "беременна ли я?" — можно не выходя из дома. Наших читательниц консультирует кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог московского Медицинского женского центра Лия Ионовна ДЖАВАХИЯ.

Как работает тест на беременность

Тесты на беременность — преимущества

— Лия Ионовна, скажите, пожалуйста, какие методы позволяют женщинам определять беременность самостоятельно, не прибегая к помощи врача?

— В российских аптеках появилась такая удобная и полезная вещь, как тест на определение беременности в домашних условиях. Этим способом пользуются женщины во всем мире. Неоспоримые преимущества домашнего теста простота применениям полная анонимность. Однако для многих основное даже не это.

Главное, что с помощью теста вы можете обнаружить беременность на самом малом сроке — начиная с первого дня задержки менструации. До изобретения домашнего теста возможностью такой ранней диагностики обладали только лабораторные анализы крови и мочи.

Их и сейчас бесплатно делают в районных женских консультациях. Но результаты анализов приходится ждать неделю, в то время как здесь вы получаете практически немедленный ответ на свой вопрос.

— Каким образом применяют домашние тесты на беременность?

— Для проведения такого "обследования" нужно только небольшое количество свежей мочи.

Производители указывают, что подойдет моча, собранная в любое время суток. Врачи все же придерживаются мнения, что женщинам лучше воспользоваться утренней порцией.

Сам тест состоит из маленькой полоски, определенная часть которой чувствительна к гормону беременности — хорионическому гонадотропину человека (ХГЧ). При беременности этот гормон присутствует как в крови, так и в моче. Полоску помещают в емкость с мочой до нужной отметки на время, указанное в инструкции. Обычно оно составляет от одной до пяти минут.

Если по истечении срока на полоске проявились две черты — вы "в положении". Одна черта свидетельствует об отсутствии беременности.

Достоверность тестов на беременность

— Насколько достоверен такой тест?

— Домашние тесты "последнего поколения" точны практически на 100%. И, между прочим, степень достоверности во многом зависит от правильности и тщательности его исполнения.

Правда, стоит учесть один момент. С развитием беременности уровень гормона ХГЧ меняется.

В самом начале — в первые дни задержки менструации — его в моче не слишком много. Тест этот гормон "поймает", но возможно, что черта на полоске, отвечающая за положительный результат, проявится нечетко.

И женщина зачастую трактует увиденное по-своему, иногда доходя до абсурда: что тест нехорош, что она совсем не беременна либо "беременна наполовину и все еще может рассосаться".

В такой ситуации лучше провериться еще раз, но уже через несколько дней. Можно приобрести тест другой фирмы, если к предыдущему у вас возникло недоверие. Но если вы боитесь ошибки, лучше сдайте на анализ кровь из вены:

этот анализ информативен даже до начала задержки он показывает точное содержание гормона ХГЧ. Следовательно, по нему можно установить срок вашей беременности.

Фото: sadlazur.ru

— Тесты каких фирм все-таки надежнее?

— Сейчас в аптеках продаются как импортные, как и отечественные тесты. Все они рекомендованы для применения с первого дня задержки менструации, все гарантируют точность. Одинаковы и механизмы действия. Так что отличаются они только ценой.

— Тест на беременность — это не единственный способ диагностировать беременность самой?

— Есть общеизвестные признаки беременности, например:

задержка менструации

утренняя тошнота

изменения вкусовых пристрастий

набухание груди

слабость и т. д.

Но это лишь косвенные приметы, на их основе вывод об "интересном положении" делать нельзя.

Совсем другое дело, если во время задержки месячных женщина будет вести график ректальной температуры. В таком случае она сможет и сама ответить на вопрос: "Беременна ли я?".

Но при условии, что у нее до сих пор был регулярный цикл. Иначе повышается риск ошибки.

— Как именно нужно проводить эту процедуру?

— В строгом соответствии с правилами.

Лучше приступать к делу как минимум за четыре дня до начала предполагаемой менструации. Каждое утро, просыпаясь и не вставая с постели, надо измерять температуру в заднем проходе в течение 5-7 минут.

Так день за днем вы записываете полученные данные и на их основе составляете график ректальной температуры.

Если она держится на уровне 37,1-37,3 С, а месячные не приходят, у вас есть повод подумать о наличии беременности. Повод становится тем серьезнее, чем больше срок задержки.

— Есть ли у домашних способов определения беременности недостатки?

— Да есть.

К сожалению, они способны дать утвердительный ответ и в случае внематочной беременности. Кстати, таким же недостатком обладают и анализы крови и мочи.

Исключить внематочную беременность можно лишь с помощью ультразвукового исследования органов малого таза. Поэтому не забудьте в скором времени встать на учет к врачу.

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