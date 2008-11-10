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Автор Петр Дерябин

Послеродовая депрессия: как свести ее до минимума

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Послеродовая депрессия — явление достаточно частое, в той или иной мере этим "недугом" страдает каждая женщина, которой приходилось пройти через процедуру родов. Примерно на второй-третий день после рождения ребенка "счастливая" мать начинает испытывать состояние подавленности, иногда доходящее до нежелания жить.

Симптомы послеродовой депрессии

Специалисты объясняют это гормональной перестройкой организма в связи с родами. Кроме того, свою лепту вносят и внешние факторы:

  • могут возникнуть проблемы с грудью из-за приливов молока
  • в роддоме не слишком комфортная атмосфера
  • вынужденная бессонница из-за малыша.

Если женщине некому помочь, на ее плечи ложатся еще и заботы по дому, а не только по уходу за ребенком. Вдобавок новоиспеченная мама должна отказаться от многих радостей жизни: кормящие грудью должны соблюдать диету, нельзя, как прежде, встречаться с друзьями, ходить в гости, развлекаться — словом, себе уже не принадлежишь, и привычный образ жизни приходится существенно менять. Разумеется, это испытание способна с честью выдержать далеко не каждая.

"Зачем я родила? На что мне этот ребенок?" — такие мысли могут вполне приходить вам в голову.

Но не все так уж безрадостно. Правильный психологический настрой поможет вам если не совсем избавиться от депрессивного состояния, то, по крайней мере, облегчить себе трудности этого периода.

Осознайте: то, что сейчас происходит с вами, естественно для каждой женщины, которая недавно стала мамой.

Побольше общайтесь с другими женщинами, имеющими грудных детей, обсуждайте с ними свои проблемы, обменивайтесь опытом. Если в вашем кругу таких "мамочек" нет, поищите соответствующие форумы в Интернете. Вы почувствуете, что не одиноки, а это уже немало.

Послеродовая депрессия: как свести ее до минимума. послеродовая депрессия
Фото medaboutme. ru

Составьте список факторов, вызывающих депрессию, и наметьте путь борьбы с ними.

К примеру, если вы ощущаете постоянную усталость, заведите себе привычку спать именно тогда, когда спит ваш ребенок.

Если вы в это время будете заниматься домашними делами, то серьезно подорвете свое здоровье, а оно вам сейчас нужно как никогда!

Если работу по хозяйству, кроме вас, выполнять некому, составляйте заранее график на день. Чтобы сэкономить время, пользуйтесь современной бытовой техникой:

  • стиральной машиной
  • пылесосом
  • микроволновкой
  • мультиваркой.

Вам следует еще до рождения ребенка оговорить с домашними вопрос о приобретении этих приборов.

После родов наш внешний облик далеко не всегда меняется к лучшему:

  • фигура у многих женщин расплывается
  • волосы тускнеют и начинают выпадать
  • цвет кожи становится плохим.

Кроме того, вам просто некогда следить за собой! От всего этого вы чувствуете себя еще хуже.

Постарайтесь все же заниматься своей внешностью. Выходя с младенцем на прогулку, непременно причесывайтесь и одевайтесь получше.

Перед выходом на улицу наносите легкий макияж, который скроет дефекты гормонального характера вроде прыщей на лице. Вы услышите в свой адрес комплименты по поводу того, как прекрасно вы выглядите после родов, и это здорово поднимет ваше настроение.

По возможности покупайте себе:

  • новую одежду
  • косметику
  • парфюмерию

Не забывайте выполнять упражнения специального комплекса для восстановления после родов — их можно найти в специальной литературе или Интернете. Это поможет быстро вернуть утраченную форму.

Установите для себя "личное время", когда вы сможете делать то, что доставляет вам удовольствие.

Пусть в это время с ребенком занимается ваш муж или кто-то из родных, а вы:

  • сходите в парикмахерскую
  • примите ароматическую ванну
  • почитайте глянцевый журнал
  • послушайте любимую музыку
  • поболтайте по телефону с подругой.

Настраивайтесь на положительный лад. Вам кажется, что жизнь ваших бездетных знакомых легка и приятна? Но они не знают, чем себя занять, а вот вам не приходится скучать, потому что рядом самое лучшее существо на свете — ваш ребенок!

И, наконец, попробуйте почувствовать себя счастливой, и увидите, что вам это удастся!

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Темы роды ребенок мать и дитя молодая мама послеродовая депрессия
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