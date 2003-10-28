Роскошные ресницы. Советует профессионал

Никто не станет оспаривать, что красивые ресницы придают выражению лица законченность, делают его интересным. Как ухаживать за ресницами, рассказывает врач-дерматолог московского Центра эстетики и здоровья на Покровке Наталья Григорьевна Барунова .

Длина,

толщина,

густота

и цвет ресниц

предопределяются генетически.

Растут ресницы медленно, с возрастом их цвет не меняется. Живут реснички около ста дней, процесс смены происходит незаметно. Длина верхних ресничек от 8 до 12 мм, нижних — от 6 до 8 мм. Количество верхних — от 90 до 150, нижних — от 70 до 80, — рассказывает Наталья Барунова.

Если ресницы начали выпадать, а взамен выпавших новые не вырастают, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Причин выпадения ресниц достаточно много:

авитаминозы,

инфекционные и иммунные заболевания,

болезни глаз,

воспаления век.

Нередко выпадение ресничек носит временный характер и вызвано аллергической реакцией на косметику. Если смена туши или теней, крема или лосьона совпала с появлением покраснения век, ломкостью ресниц, то, вероятнее всего, это — контактная аллергия. Попробуйте поменять косметику. Если это не принесет облегчения, то разобраться без врача-косметолога или дерматолога будет сложно.

Уход за ресницами

В систему ухода за кожей входит крем или гель для век, — говорит Наталья Барунова. Здоровые ресницы никаких дополнительных мероприятий не требуют — им достаточно тех питательных веществ, которые ежедневно попадают к корням вместе с кремом. Если же реснички отличаются хрупкостью и тонкостью, то необходимы укрепляющие процедуры.

Давнее проверенное лечебно-профилактическое средство ухода за ресницами — касторовое масло. Каждый вечер протирайте реснички тампонами, смоченными в касторовом масле; можно расчесывать ресницы чистой щеточкой, пропитанной в масле, или наносить его указательным пальцем на ресницы. Этот метод можно усовершенствовать, добавив к маслу по капле витамины А, D, Е.

Сегодня практически все косметические компании предлагают средства ухода за ресницами. Основой большинства бальзамов и гелей для ресниц является опять же касторовое масло, действие которого сбалансировано добавлением

масла жожоба,

ланолина,

кератина

и витаминов.

Некоторые средства обогащены полезными экстрактами тропических растений или морских водорослей.

Как выбрать туш для ресниц?

Выбрать тушь — дело непростое. Рынок полон соблазнов:

неводостойкая и водоотталкивающая,

твердая и кремообразная,

удлиняющая и объемная.

Проблему цвета решить проще. Какой цвет ресниц вам подойдет:

черный или коричневый,

графитовый или зеленый,

красный или синий,

золотистый или платиновый —

подскажет ваш вкус.

Обычно цвет туши выбирается под цвет глаз и волос. Последняя "цветоэкспериментальная" новинка от Oriflame для самых смелых — тушь, светящаяся в темноте, утверждает Наталья Барунова.

Неводостойкая тушь

Неводостойкая тушь достаточно щадящая. Она состоит из жира, воды и красящих пигментов. В туши последних поколений добавляются кератин для укрепления ресниц, ланолин для их увлажнения, коллаген и витамин Е, восстанавливающие эластичность и блеск. В крупных городах и промышленных зонах желательно пользоваться тушью с пантенолом, которую иногда называют эластичной тушью. Она способна защитить волоски от воздействия окружающей среды. В состав некоторых тушей входит аэрогель, который позволяет придать ресничкам желаемую, чуть завитую форму.

Водостойкая тушь

Водостойкие туши — неплохой вариант для отдыха с купанием или для дождливой погоды, но постоянно пользоваться такой тушью не стоит. Ведь один из ее ингредиентов — парафиновые смолы, которые способны вызывать раздражения век. Необходимое дополнение к водостойкой туши — специальное витаминизированное средство для ее снятия.

Тушь для чувствительных глаз

Туши для чувствительных глаз разрабатываются косметологами совместно с офтальмологами. Они адресованы людям с проблемами зрения, аллергикам и тем, кто носит контактные линзы.

Удлиняющая кремообразная тушь

Удлиняющая кремообразная тушь подходит для женщин, недовольных длиной своих ресниц. В ее составе частицы безвредного микропротеина.

Объемная тушь

Объемная тушь делает жидкие ресницы достаточно пушистыми за счет такого компонента, как микрогранулы воска. Она нежелательна для чуствительных глаз — воск достаточно часто вызывает аллергические покраснения век.

Лечебная тушь

Бесцветная прозрачная лечебная тушь, обогащенная ланолином, кератином и витаминами, упакована в такой же тюбик, как и цветная. Это профилактически-лечебное средство кисточкой наносится на ресницы и подходит без исключения всем.

После нанесения такой туши роскошные черные ресницы приобретают блестящий и нарядный вид. Ослабленным ресницам лечебная тушь обеспечивает защиту, если использовать ее как базу под цветную тушь. После нанесения лечебной туши реснички легче расчесываются, а цветная тушь ложится ровнее. Замечательную лечебную базу для чувствительных глаз с экстрактом василька производит фирма "Ив Роше".

Накладные ресницы

Наращивать ресницы можно самостоятельно и в салоне. Волоски, приклеенные своими руками, служат один день — неплохой вариант для званого ужина или важного свидания. Если же хочется продлить эффект — стоит отправиться в салон. Результат будет держаться полмесяца, а вид ресниц будет более естественным.

Мастер распределяет по краю века три вида ресниц:

короткие,

средние

и длинные.

Реснички наклеиваются крохотными кустиками или по одному волоску. Клей, которым прикреплены реснички, растворяется при помощи специального масла. Таким образом, снять реснички можно самостоятельно. Искусственные ресницы нет никакой необходимости красить. К тому же тушь уменьшает срок жизни ресниц, ведь, снимая краску, веко лишний раз невольно травмируется.

Современные методы наращивания ресниц абсолютно безвредны, считает Наталья Барунова. Причиной отказа от этого новшества может служить только индивидуальная непереносимость, которой отмечена сверхчувствительная кожа. И клей, и реснички проходят специальный дерматологический и офтальмологический контроль, и риск какого-либо вреда сведен к минимуму.

Женщин, успевших привыкнуть к шикарным ресницам, порадует новость: американские врачи-косметологи закончили разработку накладных ресниц, срок жизни которых исчисляется несколькими месяцами.

Вид накладных ресниц должен быть естественным. Наращивая ресницы, особенно самостоятельно, соблюдайте меру, не переусердствуйте. Сверхгустые и неестественно длинные ресницы, туманящие взгляд, больше подходят буренке, а вы рискуете оказаться в ситуации, когда люди, видевшие ваши глаза в обрамлении пышных ресниц, могут вас не узнать без них.

Завивка ресниц

Когда-то наши прабабушки загибали ресницы ножом. У модниц прошлого века среди косметических принадлежностей были "защипы" для завивки ресниц.

Перманент для ресниц

Одна из популярных современных салонных процедур — перманент для ресниц. Для химической завивки используются крохотные бигуди. Очищенные реснички покрываются раствором и накручиваются на бигуди. Через 20 минут они снимаются, а реснички покрываются закрепляющим раствором. Такой завивки хватает на 3 месяца.

Домашняя завивка при помощи специальных щипцов

Альтернатива этой салонной процедуры — домашняя завивка при помощи специальных щипцов. Перед применением ресницы смягчаются питательным кремом. Затем волоски "зажимаются" щипцами не более чем на минуту. Чтобы веки оставались во время завивки неподвижными, необходимо чуть приоткрыть рот.

Подкручивать ресницы необходимо до нанесения макияжа на глаза. Даже негустые и не очень длинные ресницы в завитом состоянии выглядят более ухоженными. Они ровнее красятся и прокрашиваются более равномерно.

Перманентная окраска ресниц

Этот способ известен давно, и его результат зависит от красителя. Многие до сих пор пытаются красить ресницы теми же красками, какими обрабатывают волосы. Эти эксперименты заканчиваются фиаско, а сами экспериментаторы могут надолго остаться без ресниц.

Большинство современных красителей для ресниц, применяемые в салонах, не вредны, и эффект темных ресниц держится около месяца. В некоторые краски входит такое химическое соединение, как урсол, которое иногда вызывает аллергический дерматит.

Придя в салон, дамам-аллергикам стоит поинтересоваться у мастера, есть ли в краске урсол. Если он отсутствует, то можно без опасений наносить перманент — ресницам он не опасен. Ресницы, наклеенные в салоне, прослужат вам полмесяца. Но для этого вы не должны их травмировать и красить тушью.

Светлана ВОСТОКОВА



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ВСЁ ПРО РЕСНИЦЫ: как красить, как клеить, наращивание и ламинирование

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