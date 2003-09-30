Несколько вопросов к врачу-педиатру: младенческий дерматит

По статистике, 17-20 процентов российских детей с первых месяцев жизни страдают атопическим дерматитом. Наши читательницы спрашивают, как предупредить этот недуг, как бороться с ним, если врачи уже поставили такой диагноз. На их вопросы отвечает доктор медицинских наук, заведующая аллергологическим диспансерным отделением НИИ педиатрии Научного центра здоровья детей Вера Афанасьевна РЕВЯКИНА.

Атопический дерматит. Должен знать каждый!

Диета при атопическом дерматите

"У моей трехмесячной дочки на щеках появились красные пятна. Подруги говорят, что это диатез и он со временем пройдет сам собой. Так ли это?" Анастасия Мирошина, Калининград

— Это одна из самых распространенных ошибок родителей. Многие считают, что диатез не нужно лечить, он бывает почти у всех младенцев и потом проходит. Действительно, такое случается, но реже, чем у каждого десятого ребенка.

Гораздо чаще диатез — аллергическая кожная реакция — прокладывает дорогу более серьезному заболеванию, атопическому дерматиту. Он переходит в хроническую форму, и тогда с ним бороться трудно. Поэтому обязательно покажите малышку аллергологу.

"Чтобы увеличить количество грудного молока, я после родов ела много грецких орехов. А моя мама говорит, что это вредно. Кто прав?" Татьяна Васюкова, Пермь

— Ваша мама совершенно права.

Грецкие орехи не увеличивают лактацию. Но зато они оказывают вашему ребенку плохую услугу — происходит аллергизация его организма.

Это может вызвать у него появление кожных высыпаний. Орехи кормящей маме лучше всего исключить из своего рациона — и грецкие, и любые другие.

"Как только я начала прикармливать своего грудного сына молочными смесями, у него появилась сыпь на коже. Что же делать, ведь моего молока ему уже не хватает?" Юлия Дымникова, Борисоглебск

— Чаще всего у детей, предрасположенных к дерматиту, начинается аллергическая реакция на белки коровьего молока, которое используют в молочных смесях. Это высокоаллергенный продукт. В нем содержится 15-20 белков, вызывающих аллергию. При кипячении и в сухом виде часть белков разрушается.

Но если после тепловой обработки аллергическая реакция у малыша не проходит — смеси на основе коровьего молока не для него. Сейчас выпускаются гипоаллергенные смеси на основе сои.

"Я кормлю малыша только грудным молоком, и, несмотря на это, у него все-таки есть аллергические высыпания на коже. Может быть, дело в том, что я сама страдаю аллергией и передала эту склонность ребенку?" Елена Голубева, Юрьев-Польский

— Несомненно, у родителей-аллергиков высока вероятность передать детям склонность к аллергии. Но дело не только в этом. Если мама во время беременности употребляет в пищу высокоаллергенные продукты, например: орехи, красную рыбу и икру, всевозможные приправы и острые специи, цитрусовые и многие другие, то у ребенка еще в утробе происходит повышение чувствительности к ним, сенсибилизация.

Поэтому даже кормление грудным молоком неспособно защитить ребенка от аллергии.

"Я полжизни страдаю от дерматита и в ожидании малыша очень беспокоюсь, чтобы он не унаследовал мой недуг. Что я могу сделать, чтобы предупредить эту опасность?" Надежда Ольшанская, Астрахань

— С самого начала беременности вы должны "сесть" на гипоаллергенную диету. Это означает, что из вашего меню должны быть полностью исключены:

орехи

мед

грибы

рыба

И, конечно, коровье молоко, в том числе и сухое, и сгущенка. Некоторые беременные женщины считают, что им необходимо пить много молока, и тем самым закладывают прочную основу для аллергизации будущего ребенка.

"У моего шестимесячного сына после введения прикорма — каш — стал часто расстраиваться животик, появилась сыпь на коже. Разве бывает аллергия на каши?" Галина Ельцова, Орел

— Да, бывает.

В последнее время специалисты стали замечать, что таких больных становится все больше. У них развивается непереносимость белка, содержащегося в злаковых культурах, — глютена.

Особенно много его в:

овсе

пшенице

ржи

рисе.

У маленьких детей непереносимость злаков выражается в:

расстройстве стула

вздутии животика

запорах

в кожной сыпи

Сейчас на рынке продается много каш, не содержащих глютена. Среди них есть и такие, которые содержат белки коровьего молока, и безмолочные, на основе сои и без нее. Подберите ту, которая подходит вашему ребенку. При этом учтите, что на белок коровьего молока и на сою тоже бывает аллергия.

"В качестве прикорма грудничкам полагается давать яйцо. Но я знаю, что это высокоаллергенный продукт, и боюсь, чтобы у моего сынишки не было диатеза. Можно ли обойтись без яиц?" Инна Пересветова, Рязань

— Да, яйцо очень часто вызывает у маленьких детей аллергию. Особенно опасен белок. Поэтому попробуйте давать малышу один желток сваренного вкрутую яйца. Если же у ребенка есть склонность к аллергии, от яиц лучше отказаться.

"Мой годовалый сын после того, как поел рыбные котлеты, покрылся ярко-красной сыпью. Врач сказал, что у него аллергия на рыбу. Это пройдет со временем?"

— К сожалению, нет. И дело вовсе не в том, что вы слишком рано стали давать ему рыбные продукты.

Аллергия на рыбу — одна из самых устойчивых. Если она есть у ребенка, то остается на всю жизнь.

Ему нельзя не только есть рыбу, котлеты из нее, крабовые палочки, которые тоже готовят из мяса трески, но и вдыхать ее запах. Если он достаточно сильный, это со временем может спровоцировать приступ бронхиальной астмы.

Атопический дерматит — не приговор

"Моей двухлетней дочке поставили диагноз "атопический дерматит в начальной стадии". Можно ли ее вылечить?" Вера Сердобина, Саратов

— На начальной стадии атопический дерматит излечим. Вам только нужно следовать советам лечащего врача малышки и строго соблюдать диету. В этом случае заболевание можно остановить.

Фото vse-pro-detstvo.ru

"У моего пятилетнего сына был атопический дерматит в тяжелой форме — на локтевых сгибах образовались утолщения кожи, выпуклый кожный рисунок, трещины. Но после лечения все эти неприятности прошли. Можно ли считать, что он здоров?" Нина Уральцева, Бийск

— Ни в коем случае. Просто благодаря правильно выбранной тактике лечения мальчик находится в стадии ремиссии. Описанная вами картина говорит о глубоких поражениях кожи, которые сами собой не проходят.

Обычно у детей бывает второй пик заболеваемости дерматитом в 7-8 лет, когда они начинают ходить в школу.

Поэтому будьте осторожны:

соблюдайте диету

не нарушайте рекомендаций врача

Кроме того, следите за состоянием:

желудка

почек

печени ребенка

проверьте поджелудочную железу

В тяжелой форме атопический дерматит является заболеванием, от которого страдает не только кожа, но и разные органы и системы. Например, у детей с дерматитом нередко бывает дискинезия желчевыводящих путей.

Обычно не в порядке у них и нервная система — постоянный кожный зуд развивает раздражительность, повышенную возбудимость. Так что обращаться с таким ребенком как с совершенно здоровым не стоит.

"Врач сказал, что моей дочке, страдающей дерматитом, особенно важна диета. Как ее правильно составить?" Оксана Хомченко, Владивосток

— Во всяком случае не делайте это самостоятельно.

Оптимальный вариант — когда диету составляют диетолог вместе с аллергологом. Если этим займется грамотный аллерголог, тоже хорошо. Очень важно исключить из рациона только те продукты, который вызывают аллергическую реакцию ребенка, а не все подряд.

Нужно, чтобы ребенок при этом полноценно питался, а не сидел на голодной диете.

"Моему сыну во время обострения дерматита назначили не только мази, но и таблетки. Зачем нужно травить ребенка изнутри, нельзя ли обойтись одними мазями, если пользоваться ими чаще?" Лилия Самохина, Ижевск

— Для снятия острых симптомов дерматита обычно назначают антигистаминные препараты, которые нужно принимать внутрь. Это необходимо, чтобы снять обострение и предупредить дальнейшее развитие аллергии. Наружными средствами: мазями, кремами, лосьонами, пенками, нужно пользоваться чрезвычайно осторожно. Прежде всего, их должен подбирать врач. Кроме того, их нельзя применять чаще, чем написано в инструкции.

Через поврежденную дерматитом кожу активные вещества всасываются очень быстро и проникают ко внутренним органам. Поэтому очень легко передозировать мази и кремы, что ведет к плохим последствиям.

"Подруга посоветовала: чтобы у ребенка не было диатеза, нужно купать его каждый день в разных травах — череде, крапиве, ромашке. Это действительно помогает?" Ольга Латынина, Санкт-Петербург

— Не стоит очень увлекаться травами при купании маленького ребенка. От диатеза они не очень защищают, а вот нажить другую беду — аллергию к цветочной пыльце — вполне реально. Нежный организм малыша раньше времени встречается с природными аллергенами, которые содержатся в растениях, и тем самым создается почва для развития поллиноза.

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